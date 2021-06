Silvia Fortini, moglie Roberto Mancini/ “Un amore silenzioso ma immenso”

Silvia Fortini non è solo la moglie di Roberto Mancini ma anche un affermato avvocato che gestisce uno studio legale in quel di Roma che porta proprio il suo cognome. Sembra proprio che la coppia abbia avuto modo di conoscersi durante una consulenza legale arrivata poco dopo la separazione dell’allenatore di Jesi con la prima moglie.

Da allora sono passati sei anni e adesso è proprio Silvia Fortini la moglie di Roberto Mancini che questa sera sarà su Rai1 per celebrare quella che è stata chiamata la Notte Azzurra insieme ai grandi del calcio nostrano. Anche lei è molto resti ad apparire in pubblico e a dare in pasto ai settimanali la sua vita privata ma dall’incontro con Roberto Mancini tutto è cambiato.

Silvia Fortini, moglie Roberto Mancini, chi è e cosa fa nella vita?

L’allenatore usciva da poco dalla fine della sua relazione con la prima moglie Federica Morelli (con la quale è rimasto quasi trenta anni) e quando le cose con l’avvocato si sono fatte serie, tutti si sono interessati a lui. Due anni dopo il divorzio, ha detto sì alla sua seconda moglie suggellando così il loro rapporto che è davvero molto lontano dal mondo del gossip. Le loro uscite pubbliche sono davvero ridotte al minimo e anche durante le vacanze sanno bene come rimanere lontano da occhi indiscreti.

Silvia Fortini, poco più che quarantenne, è entrata nella vita del Ct azzurro quasi per caso ed è lì che è rimasta non solo da fidanzata ma anche da moglie dopo il rito civile che li ha uniti in matrimonio ormai tre anni fa. Quale sarà il loro prossimo passo insieme? Intanto, Roberto Mancini dovrà pensare agli Europei, lei forse ai suoi importanti clienti.

