Silvia Fortini, moglie Roberto Mancini/ Uniti dal destino: “Lei era il mio…”

Silvia Fortini è la moglie di Roberto Mancini. Donna riservata e bellissima, vive lontano dal mondo dello spettacolo dedicandosi alla propria professione che è quella di avvocato. Silvia Fortini è arrivata nella vita del C.T. della Nazionale Italiana dopo la fine del primo matrimonio dell’allenatore. Prima di sposare Silvia, Mancini era stato sposato con Federica Morelli con cui ha avuto tre figli. La fine del matrimonio con la prima moglie e la causa di separazione ha permesso a Mancini di conoscere e innamorarsi della Fortini che, poi, è diventata sua moglie.

Ad unire il C.T. e la Fortini, dunque, è stato proprio il destino. Come avvocato divorzista, infatti, Mancini aveva proprio Silvia Fortini che lavora come avvocato. La scintilla tra i due sarebbe scattata nell’estate del 2016, quando i due furono sorpresi in “fuga d’amore” a Saint Tropez.

Silvia Fortini, moglie Roberto Mancini: un amore super riservato

Silvia Fortini lavora, dunque, come avvocato in un importante studio legale di Roma. Tra i due l’amore è talmente forte che, nel 2018, hanno deciso di convolare a nozze. Quello tra il C.T. della Nazionale e la sua metà è un amore importante, profondo e super riservato. I due mantengono sempre un basso profilo e la Fortini evita di mostrarsi vivendo la propria relazione con molta discrezione.

Con la stessa discrezione, anche Mancini vive la sua relazione. sul profilo Instagram dell’allenatore, infatti, non c’è alcuna foto di coppia. Entrambi, dunque, proteggono il proprio privato e anche le paparazzate sono davvero rare. Dopo la fine del primo matrimonio, dunque, Mancini ha trovato in Silvia la donna della sua vita e con lei sta vivendo un nuovo capitolo sentimentale.

