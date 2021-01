Silvia Gandini, chi è?/ Due triennali, due magistrali per la fisioterapista e…

Chi è Silvia Gandini nuova concorrente de La Pupa e il Secchione e viceversa?

Silvia Gandini è una delle secchioni protagonista da stasera, 21 gennaio 2021, su Italia 1 de La Pupa e il Secchione e viceversa. Giovane e bellissima ha due lauree triennali, due magistrali ed esercita la professione di fisioterapista, nutrizionista e osteopata. Si tratta di una 28enne di Varese che sta completando il suo quinto percorso accademico, pronta a laurearsi alla magistrale di Scienze delle attività motorie. Nonostante sarà tra le Secchione potrebbe anche non sfigurare di certo tra le Pupe perché è veramente bellissima.

Silvia Gandini: la secchiona col corpo da pupa

Se il fisico di Silvia Gandini è atletico il suo cervello è da secchiona. Il sito di Mediaset parla così di una delle nuove protagoniste de La Pupa e il Secchione e viceversa: “Si occupa di sport seguendo gli atleti a 360° allo scopo di arrivare a ottimizzare le loro prestazioni. Si definisce da sola come una bacchettona e la irrita pensare che una donna possa far carriera solo perché bella. Per lei testa, formazione e cultura sono veramente essenziali. Non ha vizi ed è convinta che per riuscire nella vita ci voglia soprattutto rigore oltre all’impegno”. Capelli biondi e sguardo che conquista aspettiamo stasera per conoscerla meglio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA