Silvia Ghio, nuova fidanzata di Mirko Brunetti dopo l'addio a Perla Vatiero, travolta dalle critiche: arriva il duro sfogo social rivolto agli oppositori

Mirko Brunetti fidanzato con Silvia Ghio: le critiche dei fan di Perla Vatiero

L’agosto dello scorso anno ha sancito la definitiva rottura tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, amatissima ex coppia di Temptation Island ed entrambi protagonisti dell’edizione del Grande Fratello 2024. Il loro addio è stato accolto con profondo dispiacere dai loro numerosissimi fan, che hanno sempre creduto nel loro amore e, in fondo, non si sono mai rassegnati al pensiero che i loro beniamini si siano realmente lasciati per sempre.

Entrambi hanno aperto un nuovo capitolo della loro vita e, in particolare per Mirko, è arrivato un nuovo amore: quello per la nuova fidanzata Silvia Ghio, modella nonché semifinalista Miss Italia 2024. I due fanno ormai coppia fissa da diverso tempo ma solo nell’ultimo periodo sarebbero ufficialmente usciti allo scoperto.

Tuttavia la nuova relazione di Mirko non è stata affatto ben accolta dai fan di Perla, che in fondo hanno sempre sperato in un loro ritorno di fiamma. E così, gli scorsi giorni, non sono mancate critiche al ragazzo per aver così rapidamente voltato pagina con una nuova fidanzata, dopo la rottura con la Vatiero.

Silvia Ghio replica alle critiche: “Ho smesso di accettare falsità ed epiteti“

Ad essere presa di mira è stata anche la stessa Silvia Ghio, nell’ultimo periodo nel vortice delle critiche da parte dei fan di Perla Vatiero. La nuova fidanzata di Mirko Brunetti ha così deciso di replicare per le rime attraverso un lungo messaggio condiviso nelle Instagram stories: “Alla luce degli innumerevoli e continui insulti che ricevo ogni giorno da diverso tempo senza alcun motivo ne ritegno, ho ritenuto necessario prendere provvedimenti“.

Lo sfogo della modella prosegue così: “Parto dal presupposto che nessuno meriterebbe un odio simile, a maggior ragione se questo scaturisce da racconti FALSI e romanzati da persone che non capiscono che la vita degli altri non è un gioco con cui passare il tempo. Non può e non deve essere una colpa scegliere di stare con una persona, chiunque essa sia. Non è normale che ci siano “conseguenze” per aver conosciuto una persona SINGLE ed essersene innamorata“.

Per poi concludere: “Io continuo a credere che nella vita la gentilezza ripaghi sempre, prima o poi tutto torna. Per questo, denunciando varie persone, ho deciso di smettere di accettare falsità ed epiteti che non rispecchiano minimamente la mia persona. Bisogna smettere di bypassare queste cose come normali perché NON LO SONO“.