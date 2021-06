Silvia, Ilaria e Maria Teresa, figlie Anna Fendi/ “Le litigate sono la nostra forza”

Silvia, Ilaria e Maria Teresa sono le figlie di Anna Fendi nate dal matrimonio tra la stilista ed imprenditrice italiana e Giulio Venturini. Proprio la stilista parlando delle sue figlie ha dichiarato: “ne sono molto orgogliosa. Silvia è cresciuta in atelier, anche perché era l’unico modo per stare insieme. Karl Lagerfield l’ha conosciuta quando era solo una bambina. Ed è stato bellissimo vederla portare avanti la nostra collaborazione con lui e il cammino di Fendi nel mondo della moda”.

Silvia Venturini Fendi ha seguito il percorso della madre ed oggi è la designer a capo della linea maschile e degli accessori della celebre azienda romana conosciuta in tutto il mondo. La designer, intervistata da Harpers Bazaar, ha ricordato il genio di Karl Lagerfeld: “pensavo fosse un mago. Era incredibile cosa potesse fare con un foglio di carta bianco e una matita, ogni qual volta c’era Karl, piuttosto che rimanere a casa a giocare con le bambole, facevo di tutto per farmi portare lì da lui”.

Anna Fendi, le figlie Silvia, Ilaria e Maria Teresa a capo della maison di moda e design

Maria Teresa Venturini Fendi, invece, è la presidente della Fondazione Carla Fendi, creata per sostenere l’arte, il cinema, la moda, i beni e la cultura del nostro Paese. Intervistata da Il Giornale.it, la più schiva e riservata del mondo Fendi ha raccontato quanto gli incontri e scontri siano stati il pane quotidiano della sua famiglia. “Erano incontri straordinari. Immaginate tante personalità forti e diverse intorno a un tavolo. Lì, a discutere in estenuanti riunioni da dove si usciva con delle decisioni. E decisioni unanimi. Ma si discuteva fino all’ultimo. Questa, a mio avviso, è stata la forza della famiglia Fendi” – ha detto la capostipite della famiglia Fendi che parlando proprio di questi incontri ha aggiunto “ero una bimba ma senza volerlo partecipavo.

Ero solo un’occasionale uditrice ma non scorderò mai quei confronti fortissimi”. Una famiglia importante di sole donne, ma attenzione ognuna di loro con le proprie fragilità e durezze. Poi c’è Ilaria Venturini Fendi, la terza figlia di Anna Fendi che intervistata da italiachecambia.org ha raccontato: “negli ultimi anni è cambiato un po’ tutto, non solo nella moda, tutto si è accelerato. Non riuscivo a finire di fare una collezione e già era tutto vecchio ai miei occhi, non c’era più neanche il gusto di metterli quei vestiti. In più avevo i figli piccoli e avevo voglia di riprendere il mio tempo”.



