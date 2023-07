Silvia Magarre di Primo Appuntamento al Grande Fratello Vip 8?/ La single beccata ai casting

Silvia Magarre: da Primo appuntamento al Grande Fratello Vip 8?

Mancano meno di due mesi all’inizio del Grande Fratello Vip 8, ma i casting in giro per l’Italia continuano. L’intento, non solo di Alfonso Signorini, ma anche di tutta la squadra di autori, è creare un cast misto che accontenti sia coloro che desiderano vedere nella casa personaggi famosi sia coloro che puntano su concorrenti sconosciuti. Tutto ciò, naturalmente, in conformità con alcune richieste dell’azienda che, stando ad alcune indiscrezione riportate da Fanpage, non vorrebbe vedere nella casa personaggi troppo trash.

In attesa di conoscere i nomi dei vip che, a partire dall’11 settembre, varcheranno la famosa porta rossa della casa di Cinecittà, ai casting, si è presentato un volto che il pubblico amante dei reality e dei vari programmi tv, conosce bene. Si tratta di Silvia Magarre di Primo Appuntamento.

Chi è Silvia Magarre

Silvia Magarre è considerata la stella di Primo appuntamento, il programma trasmesso da Real Time e condotto da Flavio Montrucchio in cui persone single si incontravano per un primo appuntamento in un ristorante sperando, al termine della cena, nel famoso colpo di fulmine. Silvia ha partecipato a tutte le edizioni del programma non riuscendo a trovare il grande amore della sua vita.

Silvia è stata così pizzicata ai casting per la partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il suo nome rappresenterebbe il giusto compromesso tra personaggi più o meno noti e volti sconosciuti. Riuscirà a convincere gli addetti ai lavori a concederle una possibilità? Lo scopriremo a settembre.

