Chi è Silvia Mezzanotte e il suo amore con Massimiliano Bucca: "Ci siamo incontrati per uno spettacolo"

Silvia Mezzanotte e l’amore con Massimiliano Bucca: “Sono stata molto fortunata con lui”

Silvia Mezzanotte si gode la storia d’amore con Massimiliano Bucca, la cantante ed ex leader dei Matia Bazar più volte in passato ha raccontato la sua storia e si è soffermata anche sulle questioni di cuore. In una vecchia intervista la cantante ha rivelato di sentirsi particolarmente fortunata quando si tratta di sentimenti, visto che da circa quindici anni vive un grande amore con quello che può definire l’uomo della sua vita: “In amore sono stata molto fortunata. Ormai sono 11 anni, ho incontrato quest’uomo meraviglioso, siciliano, si chiama Massimiliano. Ci siamo incontrati per uno spettacolo che aveva organizzato perché lui si occupa di disabilità e io, in quella circostanza, ho cantato di fronte ad un pubblico che era metà udente e metà sordo” ha raccontato la cantante intervenuta a La volta buona di Caterina Balivo nella puntata di oggi 30 settembre 2025.

Annalisa spiazza tutti: "Adotterei un figlio con tutto il cuore"/ Verità sul matrimonio con Francesco Muglia