Silvia Mezzanotte/ “Ho rispettato il lockdown, ora merito di tornare sul palco”

Anche la cantante Silvia Mezzanotte è scesa in campo come molti altri colleghi per manifestare il suo disappunto rispetto alla situazione complicata che gli operatori dello spettacolo stanno vivendo a causa della crisi legata al Coronavirus. “Ho fatto tutto quello che ho potuto: sono rimasta rigorosamente in casa, ho accudito insieme a mia sorella, la mia mamma. Nel bisogno mi sono trasformata in infermiera, qualche volta anche in medico, per quanto possibile”, ha esordito la Mezzanotte riassumendo in un post Instagram ciò che ha fatto nelle ultime settimane, secondo quanto disposto dal governo che ha imposto il lockdown a tutti i cittadini e lavoratori italiani. Silvia Mezzanotte ha spiegato di aver aderito alle numerose iniziative benefiche lanciate al fine di fronteggiare l’enorme emergenza sanitaria, anche cantando per raccogliere fondi, rispondendo ad ogni appello. Ed ancora, spiega, “ho inviato decine, centinaia di messaggi di solidarietà e richiesta fondi per l’acquisto di mascherine, materiali medici e pneumorespiratori. Ho fatto del mio meglio per essere coraggiosa e incoraggiare”, anche se la sua categoria è stata probabilmente una delle più colpite dalla crisi che ha travolto il nostro Paese.

SILVIA MEZZANOTTE E IL DESIDERIO DI TORNARE SUL PALCOSCENICO

Il Coronavirus ha chiesto a tutti noi degli sforzi immani e chi più, chi meno, ha fatto di tutto per cercare di rendere il difficile momento meno drammatico. Silvia Mezzanotte, come spiega in un lungo post Instagram, ha persino “alleggerito tutti i miei post trasformandomi all’occorrenza in cabarettista, ho fatto decine di dirette con il sorriso sulle labbra e il cuore piagato dalla paura, o dalla preoccupazione, ma le ho fatte mostrando la capacità di resistere”. Adesso però, mentre le misure anti-Covid si sono allentate, sono numerosi gli artisti e tutti coloro che operano nel campo dell’arte e dello spettacolo a chiedere aiuto, compresa la stessa Silvia Mezzanotte: “Adesso chiedo solo di ridarmi il posto che merito… Perché come tutti gli artisti, musicisti, tecnici, manager e tutte le persone impiegate nell’ambito dello spettacolo io merito di tornare a CASA MIA. Sul mio palcoscenico”, ha tuonato la cantante. In tanti hanno condiviso il pensiero e le emozioni dell’ex Matia Bazar: “Meriti di tornare sul palcoscenico al più presto e noi non possiamo fare a meno della buona musica dal vivo, dei tuoi concerti!”, si legge tra i commenti di coloro che hanno espresso il loro sostegno, seppur morale.





