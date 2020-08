Silvia Mezzanotte, ex voce “Matia Bazar”/ “Il palcoscenico è casa mia: la musica è…”

Nel nuovo appuntamento con “C’è tempo per…”, il daytime estivo di Rai 1 condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini sarà il turno di Silvia Mezzanotte: i riflettori del programma in onda tutti i giorni a partire dalle 10 sull’emittente ammiraglia del servizio pubblico si accenderanno quest’oggi infatti sulla 53enne cantante nota sia per aver fatto parte, nel corso di due parentesi, dei “Matia Bazar” sia per la sua carriera da solista che ha intrapreso in maniera pressoché esclusiva dal 2016 quando diede il definitivo addio allo storico complesso genovese. E la Mezzanotte, che come al solito è molto attiva sui social, sulla propria pagina Facebook non solo ha ricordato alla sua nutrita fanbase l’ospitata odierna a “C’è tempo per…” ma negli ultimi giorni ha fatto un po’ di ‘amarcord’ e così, accanto alle testimonianze fotografiche e video delle sue vacanze agostane, ha riproposto proprio una chicca presa dagli sterminati archivi Rai di “Techetechetè” per ricordare da dove è partita: “Un programma come questo ha il potere di catapultarmi indietro di vent’anni: con tanto amore per il mio passato e orgoglio per cosa sono diventata” ha scritto la Mezzanotte postando una breve clip del brano con cui, assieme ai “Matia Bazar” aveva partecipato al Festival di Sanremo del 2000.

SILVIA MEZZANOTTE OSPITE A “C’E’ TEMPO PER…”

Insomma, malinconia e fierezza nel ricordo dei suoi ultimi 20 anni di carriera, come ha scritto anche sulla sua pagina Instagram in un post simile. E, in attesa di rivederla sul piccolo schermo questa mattina, Silvia Mezzanotte auspica anche di poter tornare presto pure sull’amato palcoscenico. In un suo altro intervento social infatti la 53enne artista emiliana ha ricordato la difficile situazione in cui si è venuta a trovare lei come tanti suoi colleghi, ricordando di essere rimasta diligentemente in casa durante il lockdown, accudendo assieme a sua sorella la madre, ma di aver voglia di esibirsi nuovamente dal vivo. “Adesso chiedo solo di ridarmi il posto che merito: perché come tutti gli artisti, musicisti, tecnici, manager e tutte le persone impiegate nell’ambito dello spettacolo io merito di tornare a CASA MIA (il maiuscolo è voluto, NdR), sul mio palcoscenico”. L’ex voce dei “Matia Bazar”, che aveva ricevuto molti apprezzamenti per quel suo posto, aveva poi chiuso ricordando che il pubblico non può fare a meno della “buona musica dal vivo”.

Un programma come #techetechete ha il potere di catapultarmi indietro di vent’anni… Con tanto amore per il mio passato e tanto orgoglio per ciò che sono diventata… ❤️ Posted by Silvia Mezzanotte on Wednesday, 19 August 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA