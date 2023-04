Silvia Mezzanotte, perché ha lasciato i Matia Bazar?/ Il secondo addio nel 2016

Silvia Mezzanotte: il primo addio ai Matia Bazar nel 2004

Silvia Mezzanotte, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è stata la voce dei Matia Bazar dal 1999 al 2016 (con in mezzo una fase da solista), vincendo anche Sanremo nel 2002, con il brano “Messaggio d’amore”. Intervistata da TgCom24, la cantante ha ricordato il primo incontro con la band: “È accaduto nel 1999, in un locale di Pavia, dove mi esibivo. Avevo avvisato Giancarlo Golzi… mi ha detto: Non posso dirti niente ma stasera vado a dormire un po’ più tranquillo”.

Nel 2004 Silvia Mezzanotte ha lasciato il gruppo per tentare la carriera da solista, pubblicando due dischi. Nel 2010 ritorna nei Matia Bazar, prendendo il posto di Roberta Faccani che l’aveva sostituita nel 2004, con cui festeggia anche il 40esimo del gruppo. Proprio durante il tour per festeggiare il grande traguardo nel 2015, il batterista Giancarlo Golzi (unico componente che non aveva mai mollato il gruppo) muore improvvisamente per un arresto cardiaco.

Silvia Mezzanotte: nel 2016 chiude con i Matia Bazar

Colpiti profondamente dalla tragedia, i Matia Bazar decidono di interrompere le attività. A febbraio 2016 viene annunciata la fine della collaborazione tra i Matia Bazar e Silvia Mezzanotte: “È scoccata la Mezzanotte, Silvia lascia la festa dei Matia Bazar. Dopo i grandi successi ottenuti in Italia e all’estero con Antonella Ruggiero, Laura Valente, Roberta Faccani la band cambia la sua quarta vocalist, ma rinforza la propria attività in vista di un nuovo progetto discografico e nuovi live”, si leggeva nel comunicato rilasciato dal gruppo. All’ANSA Silvia Mezzanotte ha raccontato di non essere stata lei a voler lasciare: “Avevo offerto alla Bazar Music di continuare le nostre collaborazioni per il futuro sulla base di certi presupposti, soprattutto artistici, adeguati alla nuova realtà. Bazar Music non ha condiviso, e ha deciso di interrompere i nostri rapporti e di sciogliere il nostro sodalizio”. Qualche anno fa, ospite di Serena Bortone su Rai 1, Silvia Mezzanotte ha spiegato: “Non mi sono più riconosciuta nella formazione che c’era…”.

