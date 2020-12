Silvia Mezzanotte, perchè ha lasciato i Matia Bazar?/ “Non è stata accettata la mia offerta”

Silvia Mezzanotte è stata la voce dei Matia Bazar dal 1999 al 2016, vincendo anche Sanremo nel 2002, con un intervallo da solista. Ne 2004, infatti, Silvia Mezzanotte ha lasciato il gruppo per tentare la fortuna da solista: pubblica due album “Il viaggio” nel 2006 e “Lunatica”, nel 2008. Nel 2010 ritorna nei Matia Bazar, con cui festeggia anche il 40esimo del gruppo. Proprio durante il tour per festeggiare il grande traguardo nel 2015, il batterista Giancarlo Golzi muore improvvisamente per un arresto cardiaco. Colpiti profondamente dalla tragedia, il gruppo decide di interrompere le attività. “È scoccata la Mezzanotte, Silvia lascia la festa dei Matia Bazar”, si legge nel comunicato stampa con cui il gruppo ha annunciato la fine della collaborazione con la cantante dopo cinque anni.

SILVIA MEZZANOTTE: L’ADDIO AI MATIA BAZAR

“Dopo i grandi successi ottenuti in Italia e all’estero con Antonella Ruggiero, Laura Valente, Roberta Faccani la band cambia la sua quarta vocalist, ma rinforza la propria attività in vista di un nuovo progetto discografico e nuovi live”, proseguiva il comunicato con cui i Matia Bazar annunciavano l’addio dalla loro vocalist nel 2016. All’ANSA Silvia Mezzanotte ha raccontato di non essere stata lei a voler lasciare: “Avevo offerto alla Bazar Music di continuare le nostre collaborazioni per il futuro sulla base di certi presupposti, soprattutto artistici, adeguati alla nuova realtà. Bazar Music non ha condiviso, e ha deciso di interrompere i nostri rapporti e di sciogliere il nostro sodalizio. Per parte mia auguro i migliori successi ai Matia Bazar”. Silvia Mezzanotte ha così ripreso la sua carriera da solista. Un mese fa è approdato in radio “Ti Sento”, brano storico dei Matia Bazar che quest’anno “festeggia” 35 anni dalla sua pubblicazione, in una versione inedita interpretata da Giancarlo Genise in duetto con Silvia Mezzanotte.



