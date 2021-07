Silvia Notargiacomo e Chiara Sturdà, ex e fidanzata Ermal Meta/ Un nuovo amore…

Silvia Notargiacomo e Chiara Sturdà, sono la ex e l’attuale fidanzata di Ermal Meta, il cantautore di origine albanese tra i protagonisti di Battiti Live, la kermesse canora dell’estate italiana condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Silvia Notargiacomo è stata per nove lunghi anni la compagna del cantautore di “Un milione di cose da dirti” che durante una lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo ha parlato proprio della ex compagna a cui ha dedicato il brano “9 primavere”. “È il mio modo per ringraziare questa persona. Senza di lei non ce l’avrei mai fatta in questi ultimi anni. È stata il mio ombrello quando pioveva e la mia coperta quando sentivo freddo” ha detto il cantante parlando della ex compagna, una speaker di Radio 105. Una storia d’amore importante durata quasi dieci anni quella tra il cantautore albanese e la speaker radiofonica. “Ho avuto con Silvia una storia di nove anni e mezzo. Non stiamo più insieme ma i dettagli riguardano soltanto noi due” – ha detto proprio Ermal parlando della fine del suo rapporto con un velo di tristezza e malinconia.

Quella tristezza oggi è solo un brutto ricordo visto che Ermal Meta ha ritrovato la serenità tra le braccia di Chiara Sturdò, una bellissima ragazza mora con cui ha trascorso il lockdown. Proprio durante il lockdown per via della pandemia da Coronavirus, il cantante ha presentato ai “lupi”, ossia i suoi fan, il suo nuovo amore postando una foto in compagnia della nuova fidanzata e scrivendo “la mia quarantena”. La notizia ha riempito di gioia i tantissimi fan del cantautore albanese che, dopo un lungo periodo di tristezza per via della fine della relazione con la ex fidanzata, ha ritrovato la felicità proprio tra le braccia di Chiara che lavora come marketing manager per Top Player Company.

