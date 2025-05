E’ sicuramente il naufrago più chiacchierato di questa edizione, Mario Adinolfi continua a far parlare di sé all’Isola dei famosi, il noto giornalista ed ex politico, per coloro che non lo sapessero è felicemente sposato con Silvia Pardolesi, la donna della sua vita. Tra i due l’amore sembra andare avanti da diverso tempo, il matrimonio è stato celebrato infatti nel 2023 e non è stato facile arrivare al lieto evento, come svelato dalla stessa donna: “Ho dovuto corteggiarlo un sacco di tempo prima di convincerlo a incontrarci. Se l’è tirata, ha fatto il prezioso” le parole della donna che ha ammesso come la corte serrata alla fine sia riuscita a portare frutti. E dalla storia d’amore tra Mario Adinolfi e Silvia Pardolesi sono poi nati due figli, Clara e Joanna Benedetta.

E Silvia Pardolesi ha raccontato anche alcune curiosità riguardo al rapporto con Mario Adinolfi, con una gag che si ripropone spesso in casa: “Quando non mi ascolta e non sa ripetermi quello che ho detto, parte lo schiaffo. Due al mese per nove anni, fate il conto”.

Mario Adinolfi e le difficoltà affrontate con la moglie

Come in tutte le coppie, anche quella formata da Mario Adinolfi e dalla moglie Silvia Pardolesi non è stata immune ai problemi, visto che la coppia ha ammesso di aver vissuto una fase complicata negli ultimi tempi. Qualche difficoltà di troppo ha spinto i due a un confronto e chissà che anche l’esperienza all’Isola dei famosi non possa rivelarsi in qualche modo utile ai fini del loro amore:

“Veniamo da un periodo complicato a livello familiare e ho pensato che anche per lui fosse giusto per se stesso ritrovarsi, pulire la mente da tanti pensieri che abbiamo avuto a casa” ha ammesso Silvia Pardolesi riguardo al rapporto con il marito Mario Adinolfi.