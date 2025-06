Isola dei Famosi, chi è la moglie di Adinolfi? Silvia Pardolesi tifa per lui e commuove i fan: "Sta lottando per chi si è sempre sentito escluso".

Chi è la moglie di Mario Adinolfi? Lei si chiama Silvia Pardolesi e in questo periodo in cui il marito è all’Isola dei Famosi 2025 sta seguendo passo passo il suo percorso. Lui, a differenza di quanto molti potevano immaginare, resiste al meglio delle sue forze e anzi, si è sottoposto a diverse sfide! Oltre al cibo che manca costantemente, l’ex deputato aveva accettato di tagliarsi la barba e i capelli in cambio di una bistecca, sebbene la moglie non amasse particolarmente il suo viso rasato.

Mario Adinolfi e Silvia Pardolesi si sono conosciuti nel 2012 e l’anno dopo hanno deciso di convolare a nozze a Las Vegas. Durante la loro relazione sono nate due figlie, Joanna Benedetta e Clara, mentre per quanto riguarda la moglie, di lei non si è mai saputo troppo sotto il punto di vista del gossip, ma spesso si è fatta sentire pubblicamente per difendere il marito dopo alcune sue dichiarazioni sulle donne e discorsi filo conservatori.

“Se sentirsi sottomessa significa essere al servizio della mia famiglia e, quindi, fare tutto ciò che è in mio potere per rendere armoniosa la vita insieme a mia figlia e mio marito, allora sì, sono sottomessa“. Così aveva esordito Silvia Pardolesi dopo che molti si erano lamentati per una frase di Mario Adinolfi, il quale aveva detto che la moglie cristiana è una moglie “sottomessa“. Anche all’Isola dei Famosi 2025, la donna lo sostiene costantemente, anche se ha paura di una cosa: “Mario è un combattente. Devo dire che un timore ce l’ho, deve usare più crema solare perché lo vedo troppo arrossato e a rischio ustione“.

Secondo la donna, il fatto che Mario Adinolfi sia sempre sotto il sole è giustamente motivo di preoccupazione, ma resta pienamente orgogliosa di lui, soprattutto per i messaggi indirizzati ai ragazzi bullizzati per l’aspetto fisico. Secondo Silvia Pardolesi, il marito è molto sensibile a riguardo nonostante abbia spesso ricevuto critiche pesanti per la sua obesità: “Mario, pur essendo abituato, ha dei momenti in cui soffre per queste cattiverie“.