Silvia Pardolesi è la moglie del politico e giornalista Mario Adinolfi. Spesso si è fatta notare per le sue dichiarazioni schiette e dirette, senza peli sulla lingua. Stare con Mario Adinolfi, d’altra parte, l’ha portata ad essere al centro dei riflettori, così come la loro relazione che è stata – e continua ad essere – molto discussa. Ma Silvia non ci pensa due volte a respingere al mittente ogni critica e allusione con cui la coppia si trova spesso a dover fare i conti.

La moglie di Adinolfi non ha paura a trattare nemmeno gli argomenti più scottanti, né a parlare di sessualità. “Il ses*o è un tabù in una coppia cattolica? E’ sbagliato pensarlo, anzi le coppie cattoliche sono quelle che fanno più figli”, ha detto e ribadito orgogliosa in una intervista. D’altronde Silvia Pardolesi non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua femminilità e non vuole nemmeno stare al gioco di chi vede pensa che una donna al servizio della famiglia sia sottomessa.

“Per me questo vuol dire essere il pilastro che tiene insieme tutto”, spiega Silvia dal suo punto di vista. Insomma con Mario Adinolfi tutto sembra quadrare al meglio e in questa nuova avventura che il marito si appresta a sostenere all’Isola dei Famosi, lei è pronta a fare il tifo puntata dopo puntata. Curiosa la rivelazione fatta su Rai Radio Due, mentre era ospite del programma I Lunatici, a proposito del fidanzamento con Mario Adinolfi.

Ebbene Silvia Pardolesi ha raccontato di aver sudato le cosiddette sette camicie per conquistarlo. “Ho dovuto corteggiarlo a lungo prima di riuscire ad incontrarci. Se l’è tirata, ha fatto il prezioso”, ha confidato ironica la compagna del giornalista.

