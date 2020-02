Silvia Provvedi/ “Sarò una mamma carica e un pò pazza”(Verissimo)

Silvia Provvedi è felice e la sua felicità percepisca tutta durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo. Impossibile non parlare di Fabrizio Corona, il suo ex compagno su cui dice: “provo indubbiamente un pò di tristezza, ma gli auguro serenità e ancora di più per il figlio”. Poi la ex concorrente del GF VIP parlando del suo momento dice: “sono proprio felice di dare amore a chi merita amore, che poi è un pò quello che dico alle mie amiche, alle donne che stimo. E’ importante concentrare le proprie energie e non prosciugarle, a volte per fare del bene finisci per non stare bene tu”. La cantante parlando di un periodo molto difficile della sua vita dichiara: “mi sono sentita priva di energia, devo ammettere che con questo uomo ho tutte le energie possibili ed inimmaginabili”. Sul suo futuro ruolo di mamma dice: “sarò una mamma carica e un pò pazza” e sulla sorella Giulia precisa: ” era incontenibile prima e adesso è un vulcano alla seconda, è impazzita, felicissima. La mia famiglia è un privilegio, bisogna piangere per le cose belle, perchè veramente capitano delle emozioni così forti poche volte nella vita”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Silvia Provvedi: “Giorgio mi ha rapito il cuore e realizzo un sogno”

Silvia Provvedi si racconta a Verissimo da Silvia Toffanin parlando della sua nuova vita: “sono emozionata, ho un compagno che mi ama, una creatura che arriva, tutto mi rende serena. E’ un’emozione grandissimo, era un mio grande sogno e desiderio e grazie all’incontro con questa persona speciale che è il mio fidanzato Giorgio, ho realizzato questo sogno”. Un vero e proprio sogno per Silvia che confessa: “non è scontato diventare madre ad un’età così giovane; ho una famiglia speciale, la mia famiglia e quella del mio fidanzato hanno creato un contesto sereno”. Poi a sorpresa rivela il sesso del futuro nascituro: “si preannuncia l’arrivo di una bambina amatissima…Mi aspettavo un maschietto e invece ci sarà una nuova Donatella carica come le altre due sorelle”. La Toffanin le chiede se ha già un’idea sul nome, ma la cantante precisa: “pensiamo ad un nome corto e semplice, ma è ancora presto”. Poi la Provvedi precisa di essere proiettata solo sul futuro: “sto pensando unicamente al mio presente e al mio futuro, il passato è stato accantonato, non dimentico, ma penso al futuro” e sul compagno Giorgio: “ho incontrato una persona che mi ha rapito il cuore, oltre ovviamente alle qualità estetiche, è molto più profondo questa amore, è un uomo estremamente presente. La prima cosa che mi ha colpito di lui è quanto mi facesse ridere, mi mancava la leggerezza”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Silvia Provvedi a Verissimo: “aspetto una femmina”

Silvia Provvedi torna in tv ospite a Verissimo di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 15 febbraio 2020 su Canale 5. La mora de Le Donatella per la prima volta in assoluto parlerà della sua maternità rivelando anche il sesso del futuro nascituro. “Ero convintissima fosse un maschio, invece si preannuncia l’arrivo di una bambina molto carica di energia. Sarà una Donatella degna erede delle due sorelle e per questo avrà una mamma un po’ pazza!” ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Non solo, Silvia ha anche confessato alla padrona di casa Silvia Toffanin: “per la prima volta sto pensando solo ed unicamente al mio presente e al mio futuro. Il passato l’ho realmente accantonato, ma senza dimenticarlo. Il mio augurio più grande è poter avere con il mio compagno serenità, felicità e unione. Ho trovato una persona che mi ha rapito il cuore, un uomo che mi ha ridonato il sole”.

Silvia Provvedi: “Fabrizio Corona? gli auguro serenità”

Impossibile non parlare del passato di Silvia Provvedi che, nel bene e nel male, si collega al nome di Fabrizio Corona. La Donatella non si è tirata indietro nel parlare dell’ex paparazzo dei vip, anche senza tanti giri di parole ha dichiarato a Silvia Toffanin: “per Fabrizio provo un po’ di tristezza, gli auguro serenità nel suo futuro e soprattutto per suo figlio. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, tornerei anche in televisione per difenderlo, ma sono felice che la mia vita si sia evoluta positivamente. A volte per fare del bene finisci di non farlo a te stessa”. La cantante de Le Donatella è una donna felice ora che diventerà mamma per la prima volta. Al settimanale Chi di Alfonso Signorini ha raccontato come ha scoperto di essere incinta: “dopo qualche giorno di nausea e il classico ritardo, convoco Giorgio e mia sorella Giulia. Prima vado in bagno, mi lavo la faccia, esco e dico: ‘non mi sento bene, amore vai a comprare un test di gravidanza”. Una volta comprato, Silvia ha fatto il test ed ecco la bellissima sorpresa: “risulta positivo. Quando sono riapparsa con il risultato: piangevamo tutti”. Subito dopo la mora de Le Donatella ha avvisato i genitori: “ho fatto una videochiamata con mia madre e anche lei giù lacrime. Di quella sera ricordo solo ore e ore di lacrime e gioia”. La futura nascitura sarà una bambina e sul nome Silvia ha già le idee molto chiare: “Benedetta, anche se è una discussione ancora aperta, ma voglio che mi figlia nasca a Milano”.

Silvia Provvedi: “Sarò una mamma che saprà ascoltare”

L’arrivo di una figlia non fa spesso rima con matrimonio visto che Silvia Provvedi durante l’intervista rilasciata a Chi ha parlato anche di matrimonio rivelando: “ho sempre sognato prima di avere un figlio e poi il matrimonio che vedo, anzi vedevo come un contratto. Oggi che sono incinta ho cambiato prospettiva, considero le nozze in modo più dolce. Le aspetto, ma diamo tempo al tempo”. Una cosa è certa, Silvia desiderava tantissimo diventare mamma e parlando del suo ruolo di “madre” ha detto: “avrò due figli. Sarò una mamma che saprà ascoltare e appoggerò i miei figli per provare a colmare le loro fragilità con amore. Mi sento pronta: senza ansia né stress, ma con tanta felicità nel cuore”. In questo momento così felice della sua vita, Silvia può contare sull’appoggio incondizionato della sorella Giulia e il compagno Giorgio: “è fantastico, presente, c’è sempre. Ha colmato tutte le mancanze che nel tempo avevo accumulato e mi avevano resa grigia”.



