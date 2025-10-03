Giorgio De Stefano è il compagno della showgirl Silvia Provvedi, protagonista a Tale e Quale Show. L'uomo è in questo momento in carcere.

Giorgio De Stefano è il compagno di Silvia Provvedi, concorrente della trasmissione Tale e Quale Show, programma in onda in prima serata, venerdi 3 Ottobre 2025. Una storia molto discussa e particolare con l’uomo che ha avuto dei problemi con la legge ed una sentenza piuttosto importante che lo riguarda. Ma andiamo a vedere chi è.

Giorgio De Stefano era conosciuto come un facoltoso imprenditore che si divertiva nei locali vip di Milano. Il Corriere della Sera qualche anno fa ha svelato però che l’uomo è il figlio del noto boss mafioso Paolo Rosario De Stefano, ucciso nel 1985 a causa della sua attività. Inizialmente l’uomo usava un altro cognome ma negli ultimi anni ha cambiato idea.

Per molti l’uomo viene chiamato con il soprannome Malefix e negli anni Giorgio De Stefano e Silvia Provvedi hanno avuto una figlia di nome Nicola. Nel 2020 l’uomo è stato arrestato per reati di stampo mafioso e la sentenza arrivata tempo dopo ha portato alla condanna dell’uomo per 12 anni e 8 mesi, una vera mazzata anche nella vita di Silvia Provvedi.

Giorgio De Stefano e le parole d’amore di Silvia Provvedi

La condanna di Giorgio De Stefano ha ovviamente rivoluzionato anche la vita di Silvia Provvedi e della sua famiglia ma allo stesso tempo la donna ha deciso di credere al compagno e restargli vicino nonostante la condanna. Qualche tempo fa la donna si è raccontata – insieme alla sorella – ai microfoni di Verissimo:

“Ormai siamo lontani da quasi cinque anni, ma ormai sono rodata e allo stesso tempo spero torni il prima possibile”. La donna parla ancora di lui come suo grande amore ed ha cosi continuato a spiegare il suo pensiero: “Lui è unico e speciale, ci tengo a lui sia come compagno che come papà” e soprattutto in questo ruolo la donna vede benissimo il suo compagno raccontando della piccola Nicole:

“Nicole lo ama alla follia e io non sarei mai capace di perdere un’amore del genere. Ho deciso di avere pazienza e di aspettarlo” ha raccontato la donna che resta cosi molto legata all’uomo. Silvia ha raccontato poi che accompagna la figlia ogni mese in carcere per portarlo dal papà”.