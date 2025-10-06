Silvia Provvedi, chi è la sorella di Giulia Provvedi e concorrente di Tale e quale show 2025: la carriera, il compagno Giorgio De Stefano e la figlia Nicole

Chi è Silvia Provvedi: la sorella Giulia e il grande amore per la musica

Oggi pomeriggio, lunedì 6 ottobre 2025, va in onda su Rai 1 una nuova puntata de La volta buona con la conduzione di Caterina Balivo. Nel corso dell’appuntamento odierno si parlerà anche di Tale e quale show 2025 e, tra gli ospiti in studio, troveremo anche Silvia Provvedi che, assieme alla sorella Giulia, è tra le protagoniste della nuova edizione del talent di Carlo Conti.

Claudio Provvedi, chi era il padre Le Donatella Giulia e Silvia Provvedi/ "Morto in videochiamata con noi"

Unite nel nome della musica ma anche da un legame di sangue che le rende sorelle per la vita. Silvia Provvedi è nata a Modena il 1° dicembre 1993 insieme alla sorella gemella Giulia, e sin da piccole hanno nutrito un profondo interesse per il mondo della musica.

Nel 2012, infatti, è arrivata l’occasione importante di mettersi in mostra come concorrenti di X Factor, proseguendo poi il loro successo televisivo soprattutto nel mondo dei reality. Nel 2015, infatti, hanno partecipato in coppia all’Isola dei Famosi trionfando in quell’edizione; 3 anni dopo, nel 2018, sono state invece coinquiline al Grande Fratello Vip.

Silvia Provvedi, chi è il compagno Giorgio De Stefano / "Accompagno nostra figlia in carcere dal papà"

Silvia Provvedi, chi sono il compagno Giorgio De Stefano e la figlia Nicole

Cosa sappiamo invece della vita privata di Silvia Provvedi? La cantante e concorrente di Tale e quale show 2025 è sentimentalmente legata da diversi anni al suo compagno Giorgio De Stefano che, tuttavia, si trova ora in carcere. L’uomo, soprannominato “Malefix” e figlio del boss, è stato infatti condannato a 12 anni e 8 mesi.

Dalla loro relazione è nata nel 2020 una figlia di nome Nicole, che in questi anni non ha avuto la possibilità di crescere anche al fianco del padre. “È lontano da noi da quasi cinque anni, non sono pochi, ma ormai sono rodata, anche se spero torni il prima possibile“, ha ammesso la cantante in un’intervista a Verissimo dello scorso anno.

Silvia Provvedi e il legame con la figlia Nicole cresciuta da sola/ “Sono gli anni in cui ho pianto di più.."

“Lui è unico e speciale. Ci tengo a lui come compagno e come papà“, ha poi aggiunto parlando di lui. “Nicole lo ama alla follia e io non sarei mai in grado di perdere un amore così grande e questo mi porta ad avere pazienza e aspettarlo“.