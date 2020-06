Silvia Provvedi de Le Donatella è diventata mamma/ “Nata Nicole, il giorno più bello”

Silvia Provvedi è diventata mamma. La gemella mora de Le Donatella ha messo alla luce la sua prima figlia, Nicole, avuta dal compagno Giorgio De Stefano. L’annuncio della nascita è arrivato su Instagram, con una foto dolcissima in cui la mano della piccola Nicole tiene stretto il dito della mamma. “lI giorno più bello della nostra vita. Benvenuta amore! 18/6/2020”, è la didascalia che accompagna la foto e che dunque annuncia la gioia di tutta la famiglia di fronte a questa nascita. A tenere la mano di sua sorella c’è ovviamente anche Giulia che, in passato, aveva dichiarato che il loro desiderio era quello di diventare mamma insieme. Silvia l’ha preceduta ma chissà che anche la bionda de Le Donatella a breve non dia un lieto annuncio. Fino ad allora si gode la gioia immensa di essere diventata zia per la prima volta.

Silvia Provvedi è diventata mamma: solo pochi giorni fa diceva…

Solo pochi giorni fa, Silvia Provvedi aveva inviato a Verissimo un videomessaggio in cui parlava proprio della sua gravidanza agli sgoccioli. In quell’occasione la Provvedi ha sottolineato tutta la sua emozione: “Il lieto evento arriverà tra poco, l’arrivo di Nicole è imminente e siamo tutti così emozionati…”, e ancora “è un sogno che si realizza.” L’ex gieffina ha poi spiegato che “Nonostante la quarantena, questi ultimi mesi li ho vissuti con grande positività, perché l’arrivo della piccolina è una gioia immensa per tutta la famiglia”. Così ha concluso: “La mia prima estate da mamma sarà magica”. E di certo sarà così per lei, Giorgio, sua sorella Giulia e tutta la famiglia.





