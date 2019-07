Silvia Provvedi e Giorgio De Stefano/ Foto, passione al mare: baci e dedica d’amore

La fine della storia con Fabrizio Corona e i mesi successivi alla rottura sono stati per Silvia Provvedi davvero difficili, oggi però, la mora delle Donatella è rinata. Tutto merito della sua nuova storia d’amore che, da quanto traspare sul web, procede a gonfie vele. A renderla felice e serena è Giorgio De Stefano, che su Instagram si firma 099joker. I due hanno iniziato a frequentarsi prima dell’ingresso di Silvia Provvedi nella casa del Grande Fratello Vip, lo scorso anno, e oggi sono più innamorati che mai. Su Instagram, solo poche ore fa, Silvia ha infatti postato una foto che la vede in barca, stesa tra le braccia del suo Giorgio. Il tutto è accompagnato da questa didascalia: “Innamorata di ogni singolo momento NOSTRO. Grazie di avermi rivoluzionato la vita.”

Silvia Provvedi felice tra le braccia di Giorgio De Stefano

Giorgio De Stefano ha rivoluzionato la vita di Silvia Provvedi. La giovane e bellissima cantante ha accantonato i dolori del passato grazie alla felicità che il suo nuovo fidanzato riesce a donarle. E tra i commenti alla foto postata, non manca la dedica d’amore di lui, che scrive: “Ti amo principessa!!” Solo pochi giorni fa, intervistata dal settimanale Oggi, Silvia ha appunto parlato di Giorgio e del loro rapporto. Queste le sue dichiarazioni: “Corona è acqua passata. Amo un’altra persona, Giorgio De Stefano, un ragazzo che mi rispetta, non è narcisista, è riservato e sa cosa significa la parola amore. – poi ha fatto anche una precisazione sul suo ex – Comunque sì, Corona è perdonato, non sono una persona rancorosa”.

