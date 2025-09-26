Silvia Provvedi racconta le difficoltà incontrate nel crescere da sola la figlia Nicole: "E' stata dura ma sono sollevata dal fatto che con il padre..."

Silvia Provvedi e’ innamorata persa di sua figlia Nicole. Farebbe di tutto per lei e la sua priorità è circondarla di amore, vista l’assenza forzata del padre Giorgio De Stefano, condannato nel 2020 a dodici anni di carcere. In una recente intervista rilasciata a Verissimo, interpellata sull’argomento, Silvia Provvedi si era detta sollevata per il fatto che Nicole fosse comunque riuscita a creare un legame positivo con il papà. “Per fortuna hanno legato molto, anche perché noi andiamo a trovarlo tutti i mesi. Il papà è mia figlia sono molto simili e sono sollevata dal fatto che abbiano consolidato il rapporto”, ha detto Silvia nel salotto di Silvia Toffanin.

In questi anni però le difficoltà non sono mancate e la Provvedi ammette di aver sofferto moltissimo. La mancanza del padre ha influito non poco nelle dinamiche familiari e Silvia si è dovuta rimboccare le maniche, tra alti e bassi. “Sarei ipocrita a dire che ho passato i tre anni più belli della mia vita. Sono stati gli anni in cui ho pianto di più”, la rivelazione choc della Donatella.

Nel momento più buio Silvia Provvedi ha trovato la forza nella figlia

Sempre nel corso del suo passaggio a Verissimo, Silvia Provvedi ha sottolineato le difficoltà di essere una madre sola, ma al primo posto ha sempre messo la figlia Nicole, per la quale ha affrontato con grande tenacia ogni ostacolo. “Ho cercato di metabolizzare per essere forte per mia figlia. Oggi sono sollevata perché Nicole è una bambina serena e felice”, ha detto e ribadito la ragazza nel corso dell’ospitata a Mediaset.

Sempre in quell’occasione, l’ex concorrente del Grande Fratello aveva detto di credere nel suo compagno e di sperare in un futuro diverso. Una situazione senza dubbio molto delicata, che ha visto – almeno in questi anni – mamma e figlia farne le spese.

