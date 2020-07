Silvia Provvedi festeggia la figlia Nicole senza Giorgio De Stefano/ “Un mese di te”

È un giorno speciale per Silvia Provvedi. È già trascorso un mese dalla nascita della piccola Nicole, che la gemella mora de Le Donatella ha deciso di festeggiare questo dolce evento con una serie di scatti che la ritraggono prima col pancione in attesa della piccola, poi con lei tra le sue braccia. Una grandissima gioia quella di Silvia che ha dovuto affrontare un mese molto complicato visto che il padre di Nicole e suo compagno, Giorgio De Stefano, è stato arrestato proprio pochi giorni dopo la nascita della bambina. Da allora Silvia ha dovuto non solo affrontare i primi giorni da mamma da sola (chiaramente con sua sorella Giulia e la sua famiglia), ma ha inoltre fronteggiato il gossip e le moltissime domande arrivate poi sui social. Dopo un iniziale silenzio la Provvedi ha però deciso di dire la sua, per poi chiudersi nuovamente nel totale riserbo.

Silvia Provvedi, la dedica per la piccola Nicole a un mese dalla nascita

Oggi però Silvia Provvedi ha riservato un dolcissimo messaggio alla sua figlioletta, in cui ha però preferito non fare cenno al compagno Giorgio De Stefano, pur utilizzando il plurale. “18/07/20, 1 mese di te… l’amore più grande che tutta la famiglia potesse provare. Auguri amore nostro sei unica. Ti amiamo follemente”, è la dedica che accompagna una serie di scatti di mamma e figlia insieme. Nessuno, purtroppo, con il papà. Un pensiero semplice, nel quale comunque, proprio con l’uso del plurale, la gemella include anche il papà di Nicole, Giorgio De Stefano, le cui sorti sono ancora da definire dopo il suo arresto.





