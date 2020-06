Silvia Provvedi, foto con la figlia Nicole/ Silenzio sul compagno Giorgio De Stefano

Silvia Provvedi torna sui social dopo l’arresto del compagno Giorgio De Stefano. La gemella bruna de Le Donatella ha pubblicato una foto sul profilo che condivide con la sorella Giulia in cui tiene teneramente tra le braccia la sua piccola Nicole, nata solo una settimana fa. Un semplice cuore rosso nella didascalia e nessuna possibilità di lasciare commenti da parte dei followers. Silvia Provvedi, pur non rinunciando ai social, ha scelto, insieme alla sorella Giulia, di silenziare il suo profilo Instagram togliendo ai followers la possibilità di commentare le sue ultime foto. L’immagine di Silvia e della sua bambina, ha emozionato i followers delle Donatella che hanno inondato di like la foto della neomamm. Nell’immagine in questione, la Provvedi non mostra il viso della sua piccola proteggendola.

SILVIA PROVVEDI CON LA FIGLIA NICOLE SU INSTAGRAM

Seguitissime su Instagram dove erano solite condividere foto e video, dopo l’arresto di Giorgio De Stefano, si sono trincerate dietro un silenzio assordante. Nessuna storia, nessun video e nessuna foto. Oggi, però, Silvia Provvedi ha voluto condividere con i suoi fans l’emozione dolcissima che vive ogni volta che stringe tra le sue braccia la piccola Nicole. Con sua figlia tra le braccia, la gemella bruna delle Donatella ritrova la serenità e il sorriso. Diventare mamma è il regalo più grande che la vita potesse fare a Silvia che si sta godendo questo momento, circonadata dall’amore della sua famiglia, in particolare della sorella Giulia che la sta aiutando con Nicole senza fare alcun riferimento a quanto accaduto a Giorgio De Stefano.





