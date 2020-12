Silvia Provvedi/ “Giorgio De Stefano mi manca da morire. Nicole è felice”

Silvia Provvedi è diventata mamma di Nicole lo scorso 18 giugno, nata dalla relazione con Giorgio De Stefano. Una settimana dopo la nascita della bambina, Giorgio è stato arrestato per un’inchiesta legata alla ‘Ndrangheta. Silvia Provvedi ha raccontato sulle pagine del settimanale Chi, come sarà il suo Natale da neo-mamma, senza il suo compagno (attualmente in carcere): “Malgrado il periodo non sia dei migliori, io sono piena d’amore. Dico grazie alla mia famiglia, al mio compagno nonostante la lontananza. Sono molto innamorata e molto serena”. Silvia è certa che prima o poi usciranno da questo difficile periodo. Silvia e la sua famiglia, soprattuto la sorella Giulia, stanno facendo di tutto perché la piccola Nicole non senta l’assenza del papà: “Respira in casa amore totale. Certo, ho lavorato molto su me stessa, riducendo al minimo i momenti di sconforto perché ci sono, innegabile. Non è facile, non mi nascondo, lo so e so nascondere bene. Però mia figlia, posso confermarlo, è felice… Nonostante tutto”.

SILVIA PROVVEDI SENTE LA MANCANZA DI GIORGIO DE STEFANO

Quando ha un momento no, Silvia Provvedi si isola e ascolta musica. Per il momento non sente il bisogno di rivolgersi a una psicologa perché conosce già le risposte alle sue domande. Però le piacerebbe completare gli studi universitari, laureandosi proprio in psicologia: “Con i drammi che ho vissuto, direi di aver fatto esperienza sul campo anche più del dovuto”. A differenza della piccola Nicole, Silvia Provvedi sente moto la mancanza di Giorgio De Stefano: “Mi manca da morire. Nonostante la difficoltà e la divisione, la lontananza forzata, siamo così uniti che niente e nessuno ci dividerà. Questo lo voglio ribadire con forza. Ci sono pochi mezzi per comunicare, ma per noi diventano importantissimi e sappiamo sfruttarli”, ha confessato al settimanale Chi.



