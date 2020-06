Silvia Provvedi, la reazione dopo arresto di Giorgio De Stefano/ Sui social chiude…

Nelle ultime ore Silvia Provvedi è balzata nuovamente al centro del gossip. Solo pochi giorni fa, la gemella mora de Le Donatella è stata travolta da una marea di messaggi di affetto e di auguri per la nascita di sua figlia Nicole. Oggi però Silvia torna protagonista per un fatto per nulla piacevole. Il suo compagno e padre di sua figlia, Giorgio De Stefano, è stato arrestato con l’accusa di associazione mafiosa. Una pesante tegola per l’ex gieffina, che sta affrontando questo momento delicato col supporto della sorella Giulia e della famiglia. Ma come ha reagito Silvia a tutto questo? Sia lei che la sorella hanno deciso di silenziare sui social e da ore, ormai, non vengono pubblicate nuove stories né tantomeno post. Le due gemelle si sono dunque trincerate dietro il silenzio, ma non è tutto.

Silvia Provvedi, la decisione dopo l’arresto del compagno Giorgio De Stefano

La notizia dell’arresto ha portato molti utenti a commentare sotto le ultime foto de Le Donatella, sia con domande curiose del tipo “Come facevi a non saperlo? Impossibile”, sia con critiche. È per questo che Silvia e Giulia Provvedi hanno deciso di disattivare i commenti sotto le ultime foto postate, in modo da evitare che vengano intasate da commenti critici e polemici. C’è di fatto che molti vorrebbero sapere come stanno davvero le cose e quale sia stata la reazione di Silvia di fronte alla notizia dell’arresto del suo compagno Giorgio De Stefano, per giunta proprio ora che è appena diventato papà. Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.



