Silvia Provvedi, Le Donatella/ “Corona? Dimenticato! Con Giorgio De Stefano figlio in arrivo a giugno”

Le Donatella ospiti dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, il feel good show condotto da Stefano De Martino e trasmesso in replica su Rai2. Intanto Silvia Provvedi si prepara a diventare mamma per la prima volta; la cantante, infatti, è il dolce attesa del primo figlio dal compagno Giorgio De Stefano che il pubblico ricorderà con il nome di Malefix. Dopo la tormentata relazione con Fabrizio Corona, la mora delle Donatella ha ritrovato il sorriso e la felicità tra le braccia dell’imprenditore con cui ha grandi progetti per il futuro. Dopo la nascita del figlio, infatti, la coppia sta seriamente pensando al matrimonio. A rivelarlo è stata la stessa Silvia ospite a Verissimo: “non mi è mai interessato il matrimonio, anche se, adesso che sono incinta, ho cambiato prospettiva e lo considero in maniera più dolce. Diamo però tempo al tempo”. Non solo, la cantante ha anche rivelato qualche dettaglio in più sulla sua prima gravidanza “a giugno diventerò mamma, per la felicità di tutta la mia famiglia e del mio compagno. Questo bambino non l’abbiamo cercato, ma è arrivato perché è il frutto di un grande amore” – rivelando anche i papabili nomi del nascituro – “diciamo che al momento i nomi in pole position sono due. Se sarà maschio si chiamerà Andrea, se sarà femmina, invece, Benedetta. Il sesso voglio scoprirlo con calma e lo farò insieme ai miei genitori a Milano”.

Le Donatella: “abbiamo rifatto il seno”

Per Silvia Provvedi la storia d’amore con Fabrizio Corona è solo un brutto ricordo: “è acqua passata. Amo un’altra persona, Giorgio De Stefano, un ragazzo che mi rispetta, non è narcisista, è riservato e sa cosa significa la parola amore. Comunque sì, Corona è perdonato, non sono una persona rancorosa”. Giulia Provvedi, invece, la bionda de Le Donatella è single dopo la storia con Pierluigi Gollini: “sì, è finita ma non voglio parlarne per ora. Io e lui sappiamo come sono andate le cose e questo basta”. A parte l’amore le due sorelle negli ultimi mesi hanno deciso di ricorrere alla chirurgia estetica e senza tanti problemi l’hanno raccontato: “abbiamo rifatto il seno. Giulia nel 2015, io un annetto fa perché all’Isola avevo perso 8 chili e non mi piacevo più”. A scherzarci su dalle pagine del settimanale Oggi è proprio Giulia: “visto come siamo cresciute? Avevamo voglia di sfoderare la nostra sensualità perché nella quotidianità siamo maschiacce. Io adoro ridere sempre a fare casino, Silvia sostiene che prima era più mascolina”. Un rapporto unico e speciale quello tra le due sorelle che, in fatto di uomini, però hanno le idee molto chiare: ” non ci siamo mai scambiate i fidanzati, anzi in fatto di uomini abbiamo gusti molto diversi.”



