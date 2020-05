Silvia Provvedi: “nozze con Giorgio De Stefano”/ “Diventerò mamma di Nicole tra…”

Pubblicità

Silvia Provvedi è raggiante e, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, confessa di essere molto emozionata per l’imminente parto. L’ex fidanzata di Fabrizio Corona aspetta la sua prima figlia dal compagno Giorgio De Stefano che si chiamerà Nicole e che dovrebbe nascere tra due o tre settimane al massimo. “Si chiamerà Nicole. La scelta l’abbiamo fatta insieme. Io e il mio compagno” – racconta a Chi la Provvedi che, sul parto, aggiunge – “mancano al massimo due o tre settimane al massimo, ma potrebbe accadere anche dopo questa intervista”. Silvia ha vissuto la sua prima gravidanza in un periodo particolare e delicato come quello attuale in cui tutto è cambiato a causa del coronavirus. Silvia Provvedi racconta di aver dovuto tirare fuori tutta la sua forza, esattamente come tutte le altre mamme, per vivere serenamente la gravidanza.

SILVIA PROVVEDI: “LE NOZZE CON GIORGIO DOPO LA NASCITA DI NICOLE”

Serena, felice e innamorata, Silvia Provvedi è pronta per affrontare la vita a tre con la sua Nicole e il compagno Giorgio De Stefano che ha intenzione di sposare nei prossimi mesi. Sul matrimonio, infatti, la gemella bruna de Le Donatella, dice: “è nei nostri programmi, lo vogliamo. Ma la situazione che stiamo vivendo a causa del Covid 19 ci mette nelle condizioni di dover aspettare e noi aspettiamo. Io già immagino la scena. Nicole in braccio a mia sorella Giulia che porta le fedi. Bellissimo”. Durante la gravidanza, Silvia ha vissuto serenamente anche il rapporto di coppia: “ognuno deve fare ciò che si sente. Se il sesso è motivo di serenità fatelo. Altrimenti pensate ad altro”, ha raccontato la futura mamma che confessa come il momento più emozionante della gravidanza sia stata la prima ecografia in 3 D. “Quando ho visto il nasino di profilo, sono esplosa in lacrime. Uno di quei momenti che non scorderai mai”, conclude.



