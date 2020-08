Silvia Provvedi posa con la piccola Nicole al mare/ “L’essenza della vita”

Non è un momento facile per Silvia Provvedi che continua ad essere sorvegliata speciale da parte del gossip soprattutto dopo l’arrivo della sua piccola Nicole che è coinciso proprio con l’arresto del suo compagno, Giorgio De Stefano, finito in una retata anti ‘ndrangheta“. All’epoca dei fatti, più di un mese fa, proprio Silvia Provvedi aveva tranquillizzato tutti con un post sui social in cui ringraziava tutti ma confermando di non voler parlare di una “triste vicenda” che ha coinvolto tutta la sua famiglia “fino alla conclusione delle indagini, perché penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tutt’ora”. Silvia Provvedi e la piccola Nicole attendono con ansia il loro amato Giorgio e, intanto, si stanno rilassando in vacanza a Milano Marittina proprio in questi giorni.

SILVIA PROVVEDI E LA PICCOLA NICOLE AL MARE

Sui social sono tante le storie e le foto che ritraggono insieme la piccola Nicole con la mamma Silvia o la zia Giulia che, nel frattempo, ha messo fine alla sua relazione con Pierluigi Gollini proprio quando si facevano sempre più insistenti le voci di un possibile matrimonio. Anche qualche ora fa, sul profilo ufficiale delle Donatella, è stata pubblicata una foto che mostra mamma e figlia insieme strette in un abbraccio sotto l’ombrellone al grido di: “L’essenza della vita❤️ Foto scattata da giulidoll”. Non rimane che attendere il prossimo scatto magari quello che ritrarrà la piccola Nicole tra le braccia del padre.

Ecco di seguito il post de Le Donatella:





