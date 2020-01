Silvia Provvedi pubblica la prima foto incinta/ “Linguaccia” con la gemella Giulia

Silvia Provvedi de Le Donatella, ha pubblicato il suo primo scatto ufficiale mostrando il pancino incinta, al fianco della sorella gemella Giulia. La fotografia con tanto di linguaccia “canzonatoria”, ha ricevuto moltissimi commenti anche da parte di amici e colleghi. Tra questi, Alvin, Giulia Pauselli e Flavia Cercato. La celebre performer è incinta di 5 mesi: il pancione è ormai visibile e lei lo mostra orgogliosa. Il settimanale Chi, sul numero in edicola da mercoledì 22 gennaio, ha pubblicato i primi scatti della cantante con le curve della gravidanza in bella vista, evidenziate da un fasciante vestito bianco. Per la ex di Fabrizio Corona è la prima maternità: la nascita del bambino è prevista per i primi di giugno.

Silvia Provvedi pubblica la prima foto incinta: è ufficiale

Silvia Provvedi era già stata fotografata mentre festeggiava in un ristorante di Milano con il compagno Giorgio De Stefano e la sorella gemella Giulia. I futuri genitori, che fanno coppia fissa da più di un anno, sperano che sia una femminuccia. Il loro sogno è quello di sposarsi a Modena subito dopo la nascita del primo figlio. A tal proposito, l’ultimo numero di Spy scriveva: “In attesa della nascita della bambina i due hanno preso una nuova casa a Milano dove convivere e stanno pensando a sposarsi. Non sanno se prima o dopo il lieto evento, previsto per giugno, ma sarà sicuramente a Modena, città natale di Silvia. La testimone? Ovviamente Giulia”. Dopo la rottura con Fabrizio Corona, la giudice di All Together Now ha voltato pagina trovando l’amore della vita.





