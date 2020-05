SILVIA PROVVEDI SCATENATA CONTRO GLI HATERS/ “Smettetela, sono incinta!”

Pubblicità

Silvia Provvedi scatenata contro gli haters: la cantante continua ad essere presa di mira nonostante sia incinta: finora non si era mai esposta sulla sua gravidanza, ma ha deciso di parlare dopo le tante critiche subite anche dopo aver postato contenuti relativi alla sua gravidanza, pubblicando anche il video dell’ecografia prenatale. Questo non ha fermato gli haters che da sempre hanno bersagliato lei e la gemella Giulia, componenti del duo delle “Donatella“. Ma stavolta, visto la situazione che sta vivendo, Silvia Provvedi si è ribellata con forza, chiedendo maggiore rispetto e accusando chi continua ad insultare senza motivo: “ Che la vergogna vi aiuti a curare le vostre malsane patologie “, ha scritto Silvia, dopo tanti insulti subiti, un’abitudine che parte anche dai tempi della sua relazione con Fabrizio Corona, che l’aveva messa più volte nell’occhio del ciclone e sotto la lente d’ingrandimento degli “odiatori” dei social.



SILVIA PROVVEDI: “MI HA DETTO: VAI A FARE UN PORNO”