Silvia Raffaele mamma: l’ex Uomini e Donne ha partorito/ Papà Andrea La Mantia…

Silvia Raffaele, ex tronista di Uomini e Donne, è diventata mamma per la prima volta. Ad annunciarlo è stato il compagno, il calciatore Andrea La Mantia che, tra le storie di Instagram, ha pubblicato l’annuncio della nascita di Lorenzo, questo il nome del bambino. “Benvenuto Lorenzo, Mamma e Papà già ti amano”, ha scritto il neo papà mentre Silvia Raffaele che aveva annunciato la gravidanza a dicembre, si sta godendo i primi momenti da mamma e non ha ancora pubblicato nulla nel momento in cui scriviamo. Alla vigilia di Natale, con una foto in cui mostrava il pancino e si lasciava abbracciare dal compagno, scriveva: “La gioia del tuo arrivo è un’emozione così indescrivibile che non bastano parole per raccontarlo“, aveva scritto annunciando la sua prima gravidanza.

Silvia Raffaele mamma: l’amore con Andrea La Mantia dopo Uomini e Donne

Sono passati anni dalla partecipazione di Silvia Raffaele a Uomini e Donne, ma il pubblico continua a seguirla con affetto. Dopo aver corteggiato Fabio Colloricchio che le preferì Nicole Mazzocato e aver provato a cercare l’amore come tronista, salvo poi ritirarsi, Silvia Raffaele ha trovato l’uomo della sua vita in Andrea La Mantia con cui ha formato una famiglia con la nascita del piccolo Lorenzo che è il coronamento di un grande amore. Silvia è solo l’ultima ex protagonista di Uomini e Donne ad essere diventata mamma. Prima di lei, infatti, hanno vissuto la stesaa emozione Ludovica Valli, diventata mamma di Anastasia Ludovica lo scorso 8 marzo e Giorgia Lucini che, dopo Riccardo, lo scorso 8 marzo, ha dato alla luce Tommaso.

