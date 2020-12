Silvia Rita Iannone finalista All Together Now?/ Tatangelo stesa! “Sei davvero tu?”

La ventunenne Silvia Rita Iannone cerca di farsi strada nella semifinale di All Together Now 2020. Ci sarà anche lei tra le finaliste del programma? Ci prova con il brano ‘Nessun grado di separazione’ di Francesca Michielin. “Sono una delle concorrenti svantaggiate”, dice nella clip introduttiva. “Ma potrebbe esserci un colpo di scena e partire da sfavorita potrebbe essere un’arma in più”, continua la giovane cantante. Silvia Rita Iannone si attacca alla cabala per ottenere l’accesso alla finale, ma c’è chi crede debba puntare semplicemente sulle sue capacità. Suo padre, ad esempio, le fa recapitare un messaggio di incoraggiamento molto chiaro prima dell’esibizione: “Tira fuori coraggio e voce, per noi sei unica. Ti vogliamo bene e… cantami una canzone“. “Papà mi sostiene sempre, avrei voluto incrociare lo sguardo suo durante l’esibizione”, risponde emozionata Silvia. Che ammette: “Mi manca. Quando sono da lui mi chiede sempre di cantare”. L’esibizione in semifinale è ottima, ma non tutti approvano. Silvia Mezzanotte non è ancora del tutto convinta, benché abbia nota un processo di crescita: “stasera sei veramente elegantissima, il tuo percorso di crescita diciamo che non è ancora arrivato al termine”. Anche la Pavone condivide il concetto della Mezzanotte. Il sogno di Silvia Rita Iannone però non svanisce, perché J-Ax e Francesco Renga le attribuiscono 3 punti ciascuno. Anna Tatangelo resta a bocca aperta e dice di non averla riconosciuta. Per questo la spinge a 75 punti con un bel +4. “Me la sono goduta al 100%“, commenta Silvia Rita Iannone dopo l’esibizione. “E’ stato come cantare con papà in cameretta”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA