Silvia Rocchi è la nuova compagna di Paolo Kessisoglu: cosa fa nella vita

Da qualche anno la vita di Paolo Kessisoglu è profondamente cambiata, il noto attore e conduttore che forma coppia fisica con Luca Bizzarri, ha fatto i conti con diversi eventi tragici negli ultimi anni, dal divorzio alla morte di entrambi i genitori. Come spesso capita, però, la vita ti offre sempre qualche occasione per ripartire e Paolo Kessisoglu ha colto la palla al balzo, iniziando una relazione con Silvia Rocchi, che da circa due anni è diventata la sua nuova compagna.

Giulio Todrani, chi è il papà di Giorgia/ Dalla separazione con la moglie alla 'reunion' per la figlia

Lontana dal mondo dello spettacolo, nella vita Silvia Rocchi lavora come architetto, fu il settimanale e magazine Oggi a pizzicare per la prima volta i due insieme in vacanza, anche se i due non sembrano amare l’esposizione e preferiscono tenere al riparo la loro relazione in questa fase di vita.

Silvia Rocchi e la nuova vita con Paolo Kessisoglu: “Sono separato”

Qualche tempo fa Paolo Kessisoglu è tornato a parlare della sua separazione, avvenuta ovviamente prima che l’attore ritrovasse la felicità al fianco di Silvia Rocchi. Nel corso di una intervista concessa a Il secolo XIX, l’artista ha rivelato: “Mi sono separato, sono fuori casa già da due anni e mezzo. Non ho sentito l’esigenza di comunicarlo prima. Dato che c’è l’abitudine di corredare qualsiasi intervista o articolo con stralci di brani d’archivio mi ritrovavo sempre a leggere nei pezzi frasi come “felicemente sposato da vent’anni” o “coppia felice” il chiarimento dell’attore che con la nuova compagna Silvia Rocchi manda avanti anche un’importante associazione.

Grande Fratello, arriva un aereo contro Helena Prestes: "Zeudi unica certezza"/ La brasiliana reagisce male

Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi infatti hanno dato vita all’associazione C’è da fare, con la quale cerca di fungere da supporto per i giovani con problemi psicologici, un tema che l’artista ha molto a cuore, come rivelato anche di recente sul palco del Festival di Sanremo.