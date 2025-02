Ecco chi è Silvia Rocchi, la nuova compagna dell’attore comico genovese Paolo Kessisoglu

Dopo la rottura con Sabrina Dondael, Paolo Kessisoglu ha ritrovato l’amore tra le braccia di Silvia Rocchi, sua nuova compagna ormai dall’estate 2023. Proprio in quel periodo, il settimanale Oggi pizzicò la coppia scambiarsi tenerezze in spiaggia, nella splendida location di Santa Margherita. L’attore genovese ha dunque voltato pagina, grazie all’incontro con l’architetto milanese che ovviamente non fa parte del mondo dello spettacolo. Sul suo conto però sappiamo che è madre di due ragazze, nonché fondatrice di un’associazione la cui mission è contrastare il disagio giovanile.

Forte dei suoi ideali e dei suoi valori, Silvia avrebbe coinvolto appieno anche il compagno Paolo, introducendolo nelle attività per il sociale che riempiono le sue giornate. Con lei al suo fianco, l’attore genovese sembra di nuovo sereno, dopo aver vissuto sulla propria pelle un periodo durissimo.

Paolo Kessisoglu, con la compagna Silvia Rocchi ha ritrovato la serenità

Oltre a dover fare i conti con la fine del suo matrimonio, infatti, Paolo Kessisoglu ha perso entrambi i gentiori a pochi mesi di distanza. L’arrivo di Silvia Rocchi nella sua vita ha senza contributo a ripartire, riprendere slancio nella vita di tutti i giorni. Con la nuova compagna, infatti, Paolo appare felice e spensierato. Un grande traguardo per chi, come lui, era entrato in un vortice di amarezza, nostalgia e delusione.

L’attore comico genovese ha infatti vissuto un periodo emotivamente molto difficile, con la fine della storia d’amore con la madre di sua figlia e l’addio inaspettato a mamma e papà. Oggi, però, per Kessisoglu è il momento di guardare al futuro con il sorriso e di godersi il presente, assieme alla sua Silvia.