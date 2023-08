Silvia Rocchi, chi è la nuova fidanzata di Paolo Kessisoglu/ Vacanze d’amore dopo la fine del matrimonio

Paolo Kessisoglu paparazzato insieme alla nuova fidanzata: chi è Silvia Rocchi

Nuovo amore per Paolo Kessisoglu. Il settimanale Oggi ha immortalato l’attore 54enne insieme alla sua nuova fiamma: lei è Silvia Rocchi, architetto milanese di 46 anni. Di recente Kessisoglu ha vissuto un periodo emotivamente complicato per la fine del suo matrimonio con Sabrina Donadei e dalla perdita di entrambi i genitori.

L’attore vive ora un momento di serenità grazie alla storia con Silvia Rocchi, mamma di due ragazze e fondatrice di un’associazione che lotta contro il disagio giovanile. Secondo il settimanale Oggi la donna avrebbe già coinvolto Paolo Kessisoglu in varie iniziative e attività che si occupano del sociale. La coppia è stata pizzicata nel corso di una giornata sulla spiaggia di Santa Margherita, a Genova, dove stanno trascorrendo le vacanze.

Paolo Kessisoglu e la fine del matrimonio con Sabrina Donadei

Ricordiamo che lo scorso maggio Paolo Kessisoglu raccontava attraverso il Corriere della sera la fine del matrimonio con Sabrina Donadei. I due si erano sposati nel 2003 e dal loro amore è stata concepita la figlia Lunita. Nell’intervista l’attore si è soffermato più sui suoi genitori: “Aiuta capire che i genitori non sono macchine perfette, ma persone, come noi. Lo sto realizzando ancora di più da quando mi sto separando da mia moglie: non sono più un papà super eroe, ma il rapporto con mia figlia mi pare quasi migliorato grazie a questa consapevolezza. I miei sono stati due buoni esempi: erano persone buone. Ora incontro moltissime persone che me lo ricordano”. Ricordiamo che Paolo Kessisoglu è un attore, comico, cabarettista e conduttore televisivo italiano. È noto soprattutto per il duo Luca e Paolo, formato con Luca Bizzarri.

