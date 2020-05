“Silvia Romano come la Madonna”/ Jasmine Cristallo (Sardine) vs haters: “Miserabili”

Pubblicità

Silvia Romano come la Madonna: questo il paragone – a dir poco azzardato – di Jasmine Cristallo, esponente di spicco delle Sardine. Come vi abbiamo raccontato, nelle ultime ore si è parlato molto della liberazione di Silvia Romano e non sono mancate di certo le polemiche. Oltre ai soliti haters, in molti hanno “condannato” la conversione all’Islam della giovane milanese, basti pensare che Silvia ha deciso di farsi chiamare Aisha. Gli attacchi social, così come i punti di vista non “allineati”, hanno mandato su tutte le furie la Cristallo, che ha risposto per le rime ai critici: «Se fosse tornata in una bara avvolta in un tricolore avremmo assistito ad altri scenari. Ragazza Italiana partita per aiutare gli ultimi del mondo e tornata morta. Immaginate le Piazze, le vie e i monumenti dedicati. Silvia santa subito! È tornata Viva e convertita all’Islam e non ha pronunciato una sola parola d’odio».

JASMINE CRISTALLO (SARDINE): “SILVIA ROMANO COME LA MADONNA”

E, come dicevamo, Jasmine Cristallo ha poi paragonato Silvia Romano alla Madonna: «Silvia, vestita come una madonna (si, perché la Vergine che utilizzate per fare propaganda, vestiva così e questo perché il velo ha una lunghissima tradizione ! Gli abiti che vi hanno fatto orrore sono gli stessi che venerate ! ) non si può perdonare. Osa addirittura sorridere». Infine, il durissimo attacco agli hacker: «Miserabili. Mi fate orrore».

Il post è diventato abbastanza virale e la Cristallo ha raccolto decine di commenti, pressoché tutti a suo favore. Anche perché – forse un po’ poco democraticamente – ha deciso di bloccare ogni replica che non assecondava il suo pensiero, rea di «giustificare lo schifo a cui si è assistito in questi due giorni». Qui di seguito il post pubblicato su Facebook dall’esponente delle Sardine





