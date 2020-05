“Silvia Romano Condizionata e drogata”/ Lo zio “Lei non vuole farsi chiamare Aisha”

Pubblicità

Della liberazione di Silvia Romano fa sicuramente discutere la sua conversione all’Islam: confermata dalla venticinquenne volontaria, che ha detto di preferire ora il nome Aisha che ha scelto dopo aver abbracciato il Corano, e confermata anche dal portavoce di Al Shaabab. Entrambe le parti hanno parlato di una conversione senza alcuna costrizione e in totale volontà e libertà, ma c’è chi la pensa diversamente. Lo hanno detto altri due protagonisti di rapimenti da parte di gruppi estremisti, come Domenico Quirico e Giuliana Sgrena, che hanno sostanzialmente tracciato la tesi della violenza psicologica (in un modo o nell’altro) e della forma di protezione. Ne è convinto anche lo zio di Silvia: Alberto Fumagalli ha rilasciato un’intervista telefonica a La Vita in Diretta – programma in onda su Rai 1 – e ha detto chiaramente come non creda assolutamente alla versione della conversione.

SILVIA ROMANO, PARLA LO ZIO

Intanto, lo zio di Silvia Romano ha fatto chiarezza sulla presunta gravidanza dicendo che la nipote non è incinta (il forte dubbio era venuto nel vedere come la ragazza si toccasse ripetutamente la pancia, appena atterrata sul suolo italiano); poi ha confessato che i 18 mesi di prigionia della volontaria sono stati come “un film dell’orrore” e che adesso l’importante è che lei sia viva, sana e salva. Si è dunque toccato l’argomento della conversione che, come già detto, è quello che “colpisce” maggiormente e del quale si dovrà eventualmente valutare l’andamento: lo zio qui è stato netto e fermo nella sua risposta, dicendo che “Silvia è stata inquadrata e addestrata, quelli sono esperti”. La teoria dunque è che i rapitori di Al Shaabab abbiano fatto il lavaggio del cervello alla ragazza e che, anche, “le avranno dato delle droghe”. C’è di più, sorgono altri particolari: Alberto dice che Silvia Romano non parla più nello stesso modo di prima, e che “non è lei che vuole farsi chiamare Aisha, questo non l’ha mai detto”.

Risposta sulla quale evidentemente bisognerà fare chiarezza: lo zio è comunque sicuro che Silvia (Aisha) non tornerà più quella che era. Infine, al parente della volontaria è stato chiesto di commentare circa la volontà, che la milanese avrebbe già espresso, di tornare in Africa: come la prenderebbe la famiglia? “Nessuno la fa tornare in Africa, penso” ha detto, aggiungendo che “il passaporto glielo brucio io, così vediamo se torna in Africa”. Forse in evitabile, anche sull’onda dell’emozione per questi 18 mesi di grande incertezza e paura, un’esternazione di questo tipo d parte di un parente; Silvia però ha raccontato una storia ben diversa al suo rientro in Italia, dove sta la verità?



