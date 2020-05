Silvia Romano “Convertita all’Islam”/ Scelta libera o costrizione dei carcerieri?

Pubblicità

Silvia Romano si è convertita all’Islam. A svelarlo è stato la stessa, come riporta l’edizione online del Corriere della Sera. Venerdì notte la giovane è stata avvistato a circa 30 chilometri di distanza dalla città di Mogadisco, dove è avvenuto lo scambio per la liberazione. La ragazza, apparsa in buona salute, è stato trovata con addosso i tipici abiti delle donne somale e il capo coperto. Una volta trasferita presso l’ambasciata italiana le autorità le hanno chiesto se si volesse cambiare, ma lei ha spiegato di essere «una convertita», aggiungendo di volerne «parlare subito con mia mamma appena la rivedrò». La notizia era circolata già nelle scorse settimane, e si parlava della possibilità che Silvia fosse stata costretta a convertirsi per sposare uno dei suoi carcerieri. Come ricorda Il Corriere, è troppo presto per stabilire se la sua conversione sia stata una costrizione o un atto volontario, e solo dopo il rientro in Italia, con strumenti adeguati, si scoprirà la verità.

SILVIA ROMANO, IL GIALLO DELLA CONVERSIONE ALL’ISLAM E IL RISCATTO

Non è da escludere che qualcosa possa emergere già da oggi, quando la Romano sarà interrogata da magistrati e carabinieri del Ros per ricostruire il dramma vissuto. Dell’eventuale conversione ne ha parlato anche l’ambasciatore italiano in Somalia, Alberto Vecchi: “In questi mesi – le parole riportate da Repubblica.it – vestirsi in questo modo credo sia stata un’abitudine (il riferimento ai vestiti somali ndr) non ritengo possa indicare di per sè un atteggiamento spirituale e comunque su tutti gli aspetti personali è giusto che a parlare sia la giovane”. Tornando alla sua liberazione, la svolta è giunta lo scorso gennaio, dopo il filmato in cui la stessa Silvia Romano diceva di stare bene: era la prova che l’intelligence italiana attendeva, per far scattare l’ultima fase delle trattative e autorizzare il pagamento del riscatto. Nell’operazione di liberazione c’è stata una collaborazione con i servizi segreti somali, ed è stata basilare anche la mediazione dell’intelligence della Turchia, che in quella zona dell’Africa ha un forte controllo. Al momento non è comunque dato sapere quale sia stato il prezzo pagato dall’Italia, ma non è da escludere (solo un’ipotesi), si tratti di circa un paio di milioni di euro, tenendo conto che nel 2012 la liberazione di un ostaggio inglese costò al suo paese un milione e 200mila euro.



