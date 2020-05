“Silvia Romano è incinta?”/ Video scatena social e polemiche: “si toccava la pancia”

Pubblicità

«Sto bene fisicamente e mentalmente», ha detto Silvia Romano dopo essere tornata in Italia. Accolta dalla sua famiglia, oltre che dal premier Giuseppe Conte e dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, la cooperante italiana rapita in Kenya un anno e mezzo fa è finita al centro di un caso sui social. Non ci riferiamo agli haters che da ieri, giorno in cui è stata annunciata la sua liberazione, si lamentano del riscatto pagato dall’Italia per liberare la nostra concittadina, ma ad alcuni commenti relativi alle condizioni fisiche della stessa. La vicenda è stata riportata da Dagospia, che fa riferimento ad un video esclusivo del Corriere della Sera in cui Silvia Romano rilascia le sue prime dichiarazioni. Alcuni hanno notato che la ragazza si tocca più volte la pancia, un gesto che sui social hanno associato alle donne in dolce attesa, secondo il sito di Roberto D’Agostino. In molti hanno collegato dunque l’episodio alle voci riguardanti il fatto che possa essere stata costretta a sposare uno dei suoi carcerieri, una circostanza che però Silvia Romano avrebbe smentito in queste ore. Di fatto su questa domanda sono esplosi i social.

“SILVIA ROMANO È INCINTA?” UN GESTO SCATENA I SOCIAL

«Pensiero random (premetto per i leoni da tastiera che sono felice ed entusiasta del suo ritorno e che non c’è prezzo per una vita umana sequestrata per oltre 18 mesi): a voi Silvia Romano non sembra incinta?», ha scritto una utente su Twitter. Ma non è l’unica a farsi questa domanda: «Ragazzi, ma secondo voi Silvia Romano è incinta? Si toccava continuamente la pancia». E c’è chi scrive: «Mi sbaglierò ma Silvia Romano mi sembra un poco incinta». Tanti i tweet sul tema: «Qualora Silvia Romano fosse veramente incinta, è un ulteriore trauma che dovrà elaborare e sinceramente i commenti degli idioti mi fanno ancora più schifo. Possiamo solo immaginare cosa siano stati questi 18 mesi, nessuno può giudicare. Vergogna». A questi messaggi si aggiunge quello di Azzurra Barbuto, giornalista di Libero: «Silvia Romano potrebbe essere incinta. E questo spiegherebbe anche la scelta di non cambiarsi mantenendo indumenti larghi e coprenti». Commenti che hanno scatenato diverse polemiche, visto che ci si è concentrati sull’aspetto fisico di una ragazza che è stata rapita ed è stata liberata dopo 18 mesi. «Tu che stai retwittando tweet in cui viene detto che Silvia Romano sembra incinta, che è ingrassata, che non è vestita con abiti adatti e che forse non aveva voglia di tornare, tu sì che stai male e hai problemi, mi dispiace».





