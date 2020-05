SILVIA ROMANO È LIBERA/ Volontaria rapita in Kenya, Conte: “Ringrazio intelligence”

Pubblicità

Silvia Romano è libera. Lo ha annunciato su Twitter il premier Giuseppe Conte pochi minuti fa: “Silvia Romano è stata liberata. Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia!”, ha cinguettato il presidente del Consiglio. Si conclude dunque positivamente un’odissea iniziata il 20 novembre del 2018, quando la volontaria italiana venne rapita da un commando armato di fucili e machete composto da otto uomini a Chakama, in Kenya, 80 chilometri da Malindi. Da quel momento, strappata al villaggio in cui prestava aiuto ai bambini e agli anziani del luogo, della milanese si erano di fatto perso le tracce, ma l’intelligence italiana è sempre stata convinta che la ragazza fosse viva, probabilmente tenuta sotto sequestro in Somalia da un gruppo islamista legato ai jihadisti di Al-Shabaab.

Pubblicità

SILVIA ROMANO LIBERATA: VOLONTARIA ITALIANA RAPITA IN KENYA

Non sono ancora state rese note le modalità della liberazione di Silvia Romano. Non sappiamo, dunque, se la 24enne milanese sia stata tratta in salvo in seguito ad un’operazione o se, come più probabile, sia stata rilasciata in seguito al pagamento di un riscatto: metodo, quest’ultimo, molto in voga tra i gruppi jihadisti dediti ai sequestri. Rai News sostiene che l’operazione per il recupero di Silvia Romana sia iniziata all’alba e che la ragazza dovrebbe essere in Italia domani. L’attenzione nei confronti della sua vicenda non era mai venuta meno. Ne sono una prova ulteriore le parole pronunciate poche settimane fa da Sergio Mattarella, che in occasione della cerimonia di inaugurazione di Padova capitale del volontariato, le aveva dedicato un pensiero esprimendo “l’apprensione per le sorti di Silvia Romano, la giovane rapita in Kenya mentre svolgeva la sua opera generosa di solidarietà e di pace. Da Padova-capitale non può mancare per lei il nostro pensiero, che si unisce al costante impegno delle istituzioni per ottenerne la liberazione”. Oggi la fine dell’incubo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA