Silvia Romano, il racconto del capo unità crisi Farnesina/ Verrecchia “Liberata così”

E’ stata liberata Silvia Romano, la giovane attivista milanese giunta in Italia ieri dopo il lungo sequestro in Kenya e poi in Somalia. Stamane, in collegamento con il programma di Rai Uno, Storie Italiane, vi era il direttore dell’unità di crisi della Farnesina, il dipendente del ministero degli esteri Stefano Verrecchia, che ha raccontato un po’ come è stato trattato il caso della nostra Romano. “In queste situazioni siamo in contatto con le famiglie fin dal momento in cui si verifica l’evento, e nel corso di questi contatti si espongono anche i rischi che si potrebbero correre perché dobbiamo essere sinceri. Siamo stati in contatto – ha proseguito Verrecchia – fin dall’inizio con i genitori di Silvia, e possiamo parlare quasi di una sorta di amicizia che si è venuta a creare, in quanto si condivide assieme un’emozione, e c’è stato un coinvolgimento molto forte della nostra squadra”. Grande gioia al momento della liberazione: “Abbiamo festeggiato tutti, ma io penso che le parole di ieri di Di Maio, quando ha spiegato che il sorriso e l’abbraccio di Silvia con i genitori fossero i momenti migliori che avremmo voluto vedere, rappresentano esattamente il miglior esito di questa vicenda”.

SILVA ROMANO LIBERA, VERRECCHIA: “SEMPRE IN CONTATTO CON LA FAMIGLIA”

Verrecchia ha proseguito: “La famiglia è sempre stata in contatto con noi e con il governo, ed è stata avvistata al momento giusto con l’informazione giusta, una gioia molto forte. Questi sono procedimenti molto lunghi – ha proseguito parlando del momento in cui si è “accesa la luce” – e un certo ottimismo è iniziato da qualche settimana a questa parte, che ha portato appunto alla liberazione”. Eleonora Daniele ha quindi chiesto al dottor Verrecchia se avesse parlato con Silvia: “Si ci ho parlato, eravamo tutti ieri all’aeroporto di Ciampino, avremmo voluto abbracciarla ma ci siamo salutati con il segno del gomito. Vederla così sorridente con la famiglia è stata un’emozione”. Infine, su un’eventuale ritorno in Kenya, il direttore dell’unità di crisi ha spiegato: “Non ho sentito dire che tornerà in Kenya, magari l’ha detto con la famiglia ma con noi non l’ha detto”.



