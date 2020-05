Silvia Romano, “like” a Zakir Naik/ Disse “Se Bin Laden combatte Usa sono con lui”

Pubblicità

Silvia Romano si è convertita all’Islam e si fa chiamare Aisha: ormai la vicenda della volontaria milanese rapita in Kenya e recentemente liberata è stata studiata, discussa e criticata da più angolazioni. A tema in particolar modo il racconto di come i rapitori l’abbiano trattata, e della sua conversione alla fede islamica: cosa che, come lei stessa ha detto, sarebbe avvenuta in totale libertà e senza alcuna pressione o condizionamento, dopo la sua richiesta di poter leggere il Corano durante la prigionia. L’argomento ha diviso tra chi ha messo al primo posto il rispetto per le vicende personali di Silvia, chi non ha mai creduto ad uno spontaneo cambio di religione e chi, pur nutrendo i suoi dubbi in merito o addirittura dicendosi convinto di come ci sia stato un condizionamento (se non addirittura un lavaggio del cervello) sostiene comunque che la conversione di Silvia/Aisha sia un fatto privato e con il quale sarà eventualmente lei a fare i conti.

SILVIA ROMANO, LIKE A PAGINA ZAKIR NAIK

Ora, Il Tempo ha fatto una sorta di indagine social su Silvia Romano, una carrellata del suo nuovo profilo Facebook alla ricerca di qualche “indizio”; intanto, la ragazza compare sempre con il velo simbolo della sua conversione, dopo i 18 mesi di prigionia tra le mani del gruppo terroristico Al Shaabab. In più, scovando tra le pagine seguite dalla volontaria rapita in Kenya, c’è anche quella di Zakir Naik. È quello che potremmo definire un telepredicatore islamico, conosciuto alle forze dell’ordine perché già in passato aveva avuto qualche guaio con la giustizia internazionale. E’ un medico indiano di 53 anni, che si è costruito una certa fama a livello mondiale; alla sua pagina dunque Silvia Romano ha messo like come riporta il quotidiano, certo questo dimostra ben poco (preso in assoluto come singolo fatto, al netto delle plausibili domande su chi effettivamente gestisca il profilo Facebook) ma chiaramente potrebbe anche essere un chiaro indizio della sua nuova fede.

Come riporta India’s Enforcemente Directorate, un’agenzia governativa, Zakir Naik è uno dei predicatori islamici più radicali e famosi al mondo; avrebbe riciclato 28 milioni di dollari incassati da fonti che sono definiti sospetti. Con questi soldi, come riporta l’agenzia investigativa indiana per i crimini finanziari, il medico avrebbe acquistato l’edificio della scuola internazionale islamica a Chennai (a Sudest del Paese) oltre a dieci appartamenti, due palazzi e relativi terreni a Pune e Mumbai, due città importanti che sono separate da circa 150 chilometri e si trovano entrambe nel Maharashtra. Naik avrebbe anche dieci conti bancari a lui riconducibili; teorizza la supremazia islamica e ha costruito un impero fondato sulla Islamic Research Foundation e Peace Tv, canale tv che trasmette da Dubai con 200 milioni di telespettatori in tutto il mondo.



