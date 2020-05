Silvia Romano, perquisizioni Ros nella sede di Africa Milele/ “Acquisito materiale”

Pubblicità

A sei giorni dalla liberazione di Silvia Romano, rilasciata lo scorso 9 maggio in Somalia, arrivano importanti aggiornamenti sulla situazione della onlus Africa Milele. Come riportano i colleghi di Agi, che citano fonti investigative, sono in corso le perquisizioni dei carabinieri del Ros nella sede di Fano (provincia di Pesato e Urbino). Secondo le primissime indiscrezioni a disposizione, gli investigatori hanno acquisito documentazione sull’organizzazione ed anche del materiale informatico. Andando più nel dettaglio, sono stati recuperati alcuni hard disk ed il contenuto dei telefoni. Il Giornale evidenzia che la Procura è al lavoro per accertare se al momento del rapimento Silvia Romano fosse stata messa in condizioni di svolgere le sue attività in sicurezza. Ricordiamo che l’attivista milanese è stata liberata dopo 18 mesi di prigionia.

SILVIA ROMANO, PERQUISIZIONE ROS NELLA SEDE DI AFRICA MILELE

Lilian Sora, fondatrice di Africa Milele, è stata ascoltata a più riprese dalle autorità dopo il rapimento di Silvia Romano. Come già riscontrato negli scorsi mesi, la giovane meneghina si sarebbe trovata in Africa senza assicurazioni per malattia o infortunio. Dopo aver evidenziato che non c’è mai stato il tempo materiale per fare la polizza, Lilian Sora ha sempre sostenuto che Silvia non era mai stata lasciata sola, con tanto di masai armati di machete attenti alla sua sicurezza. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle attività della Procura….



