Silvia Romano ritorna in Italia: diretta video/ Arrivo Ciampino e interrogata dai Ros

Dopo 18 lunghissimi mesi Silvia Romano torna finalmente in Italia: la giovane volontaria liberata nelle scorse ore in Somalia dopo il terribile sequestro avvenuto il 21 novembre 2018 all’interno dell’orfanotrofio di Chakama (Kenia), potrà finalmente riabbracciare la sua famiglia che mai ha perso la speranza di poterla ritrovare viva e rivederla tornare nel proprio Paese alle porte di Milano. Alle 14 Silvia Romano rientrerà in Italia all’aeroporto di Roma Ciampino con un aereo dell’Aise, il servizio segreto italiano responsabile della sicurezza esterna e soprattutto protagonista decisivo per la trattativa e la liberazione della giovane attivista.

Come sempre avviene nei casi di liberazione di ostaggi italiani, dopo il rimpatrio avverrà l’interrogatorio di rito con la Procura di Roma per l’indagine avviata per rapimento a scopo di terrorismo. Sono stati infatti 8 criminali comuni inizialmente a rapirla ma poi Silvia è stata venduta ai terroristi somali di Al Shabaab e portata in Somalia dove si sono perse le tracce fino agli scorsi mesi quando grazie alla collaborazione dell’intelligence italiana e africana si è potuto iniziare una trattativa appena saputo che la ragazza stava bene di salute. «Mi sarei aspettato una persona più tesa e invece mi è sembrato che nonostante tutto ne sia uscita bene», ha spiegato all’Ansa l’ambasciatore italiano in Somalia, Alberto Vecchi, dopo averla vista ieri a Mogadiscio vestita con abiti del luogo e con il velo. «Forza d’animo rara, sorrideva ed era contenta di poter finalmente mangiare una pizza». L’arrivo in Italia di Silvia sarà seguito in diretta tv dal canale di Rai news 24 (48 del digitale terrestre) o in video streaming su RaiPlay a questo indirizzo.

SILVIA ROMANO RITORNA IN ITALIA: LA GIORNATA

Dopo le parole di Conte e Di Maio, che hanno parlato con Silvia Romano ieri dopo la liberazione, oggi a Ciampino sarà presente la famiglia della ragazza che finalmente potrà riabbracciare la propria amata dopo 18 mesi di agonia e terrore: «Oggi, verso le 14, saremo a Ciampino ad accoglierla. Le ho parlato per qualche minuto al telefono: sta bene e non vede l’ora di rivedere la famiglia. Per Silvia sono stati 18 mesi di grande sofferenza. Per la sua famiglia sono stati 18 mesi di dolore», ha spiegato ancora il Ministro degli Esteri stamani su Facebook. «Quando i nostri servizi di intelligence esterna ci hanno chiamato per darci la notizia della liberazione di Silvia Romano tutti noi abbiamo provato una gioia indescrivibile. In primis chi da un anno e mezzo era impegnato sul caso, a partire dall’Unità di crisi della Farnesina, che ringrazio», conclude Di Maio. La giornata per Silvia non sarà però semplicissima visto che dopo l’arrivo in aeroporto verrà portata nella caserma dei Ros a Roma dove l’atto istruttorio sarà svolto dal Pm della Procura di Roma, Sergio Colaiocco.

Gli inquirenti vogliono verificare tutti i passaggi del sequestro, valutando anche eventuali reati di conversione religiosa forzata all’Islam, terrorismo e riscatto pagato: diverse indiscrezioni sui media oggi hanno infatti riportato la possibilità che Silvia sia stata costretta a sposare un carceriere con rito islamico, con ovvia “conversione”. Resta però da capire se questo si avvenuto con pressione psicologica dei sequestratori o se si tratti di una libera decisione della stessa Silvia: «In questi mesi vestirsi in questo modo credo sia stata un’abitudine, non ritengo possa indicare di per sé un atteggiamento spirituale e comunque su tutti gli aspetti personali è giusto che a parlare sia la giovane», ha ribadito l’ambasciatore ieri a Mogadiscio.



