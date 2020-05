“Silvia Romano sì e Chico Forti no” accusa choc di Biagio d’Anelli/ “Ca*zo facciamo!”

Pubblicità

“Silvia Romano sì e Chico Forti no” l’ accusa choc di Biagio d’Anelli arriva su Instagram e spacca i followers che lo seguono. Se qualcuno trova giusto il suo modo di mettere a confronto le due storie, altri ancora trovano invece impossibile farlo perché non si tratta della stessa cosa. Sono sicuramente due questioni delicate ma mentre per Silvia Romano c’è stato il lieto fine con il suo ritorno in Italia tra le braccia della mamma proprio domenica scorsa, per Chico Forti la situazione continua ad essere stabile e l’uomo rimane a marcire in carcere da innocente, almeno a suo dire, senza che nessuno abbia mai mosso un dito per lui almeno non per quello che è stato fatto per la Romano, almeno secondo Biagio D’Anelli che mette a confronto le due storie sui social con una foto choc che ha destabilizzato un po’ il suo pubblico.

Pubblicità

BIAGIO D’ANELLI CONTRO IL GOVERNO PER SILVIA ROMANO

Sarà proprio per questo e prevedendo i commenti che sarebbero arrivati che Biagio d’Anelli ha deciso di bloccare i commenti accompagnando la sua foto con una didascalia di denuncia e di accusa al governo: “Per Silvia Romano ( mio modesto parere) lo Stato ha pagato 4 milioni di euro per farla ritornare in Patria nonostante ha il marito li’ la sua vita ormai e li’ visto che si e’ convertita (libera di farlo) ma sopratutto il suo amore e la sua vita sara’ li! Perche ci ritornera’. Chico Forti sono 20 anni che sta marcendo in Galera ( cosa assurda e schifosa) non avendo commesso nulla ma sopratutto sta pagando il Dazio di essere vittima dell’ inefficenza della Polizia e della Mentalita’ di merda Americana !”. Alla fine Biagio d’Anelli chiude con la sua arringa chiedendosi come sia possibile questa ingiustizia cavalcando l’onda del momento e il disappunto di migliaia di italiani indignati per il suo ritorno: “Come cazzo e’ possibbile che nessun politico nessuno ripeto Nessuno cerca di risolvere la Questione?!?”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA