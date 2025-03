Silvia Salemi, chi è e carriera: il boom negli anni ’90 e il successo di A casa di Luca

Silvia Salemi si gioca la possibilità di partecipare all’Eurovision Song Contest 2025 in rappresentanza di San Marino; questa sera, infatti, va in scena la serata del San Marino Song Contest 2025 e lei è tra gli artisti in gara con il brano Coralli. La cantante di origini siciliane, classe 1978, ha conosciuto il grande successo soprattutto negli anni ’90; nel 1995 trionfa al Festival di Castrocaro con Questo sentimento, partecipando poi nello stesso anno a Sanremo Giovani con una versione rivisitata dell’iconica Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli.

Nel 1996 torna a Sanremo, nella categoria Nuove Proposte, con Quando il cuore, mentre il vero successo arriva l’anno seguente, tra i Big in gara con la canzone A casa di Luca, ad oggi la canzone più rappresentativa del suo repertorio artistico. La cantante torna poi in gara nella kermesse nel 1998 con Pathos e nel 2003 con Nel cuore delle donne; negli ultimi anni, dopo un lungo distacco dalle scene, è protagonista in tv come ospite fissa a Domenica In nel 2018 e concorre in gara a Ora o mai più l’anno seguente.

Silvia Salemi, il marito Gian Marco Innocenti e le figlie Sofia e Ludovica

Per quanto riguarda invece la vita privata di Silvia Salemi, dal 2004 condivide un lungo e romantico matrimonio al fianco del marito Gian Marco Innocenti, imprenditore di professione ed estraneo al mondo della televisione e dello spettacolo. La coppia si è sempre premurata di preservare la privacy e la riservatezza attorno al loro amore e alla loro famiglia, che è composta anche dalle figlie Sofia e Ludovica, per le quali la cantante decise di abbandonare temporaneamente le scene.

“Volevo stare con le mie figlie nella loro crescita, non volevo che il loro percorso mi fosse raccontato da una tata“, ha raccontato a La volta buona lo scorso ottobre, in riferimento alla decisione di mettere in pausa la carriera per dedicarsi alle figlie. Soffermandosi invece sul primo incontro con il marito Gian Marco Innocenti, ha raccontato: “Io pensai ‘Se mi sorride lo sposo’ e lui pensò la stessa cosa; un vero e proprio colpo di fulmine. Lui è venuto fino in Sicilia per chiedere la mia mano a mio padre, lui rispose: ‘Ma magari te la prendi!’ e lui nonostante ciò mi ha sposato”.

