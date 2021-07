Silvia Salemi “Prof ad Amici o The Voice? Insegnerei umiltà”/ “Masini grande autore”

Silvia Salemi è da poco uscita con il suo nuovo singolo “I sogni nelle tasche“, che ha scritto con altri quattro autori, tra i quali Marco Masini. Intervistata da All Music Italia, ha raccontato di questa collaborazione e della stima che ha nei suoi confronti, elogiandone le mille qualità: “E’ un grande autore, è una grande penna, è un musicista, è una persona che scrive spettacoli. Mi ha molto onorato la sua presenza”.

Oltre alle firme di Salemi e Masini, ci sono quelle di Barbara Montecucco, Valerio Carboni e Marco Rettani. Dalle loro parole è nata una canzone che ha l’intento di alleggerire le tasche dai troppi pensieri e dalle cose inutili per fare spazio, invece, ai sogni: “Ce li hanno un po’ strappati i sogni. Io ce li ho voluti rimettere dentro perché, come dice la canzone, se hai dei sogni nelle tasche hai sempre un domani“.

Silvia Salemi: “Non è previsto un album”

In venticinque anni di carriera Silvia Salemi ha sempre scritto i suoi pezzi da sola e il nuovo singolo “I sogni nelle tasche” segna la prima volta in cui appare un nome importante al suo fianco come quello di Marco Masini. Ad All Music Italia ha spiegato che a farle allargare lo sguardo sotto questo punto di vista è stato anche il momento storico che abbiamo vissuto: “Ho sempre scritto in solitaria, ma in questo periodo di Covid io sono scappata dalla solitudine e ho guardato oltre”.

Parlando invece della fruizione della musica oggi, che è sempre più incentrata sulla fruizione del singolo brano, Silvia ritiene che sia molto importante avere qualcosa da dire per fare un album: “Serve avere una visione del proprio lavoro. Io in questo momento la visione non ce l’ho perché so la musica che mi piace fare e le cose che voglio dire, ma lo so qui e ora. Non c’è più l’idea di fermarsi finché non hai dieci canzoni che ti convincono”. La cantautrice si è detta sincera e istintiva, rivelando che al momento non è previsto un disco.

La carriera di Silvia Salemi

Silvia Salemi, dopo essersi affermata negli anni Novanta grazie a Sanremo, si è spesso dedicata anche alla conduzione. Nel 1998 ha affiancato Pippo Baudo ne Il gran ballo delle debuttanti, mentre nel 2005 è sbarcata su Rai Radio 2 dove, fino ad oggi, ha condotto quattro programmi radiofonici. Nel mentre, ha partecipato anche a Tale e quale show ed è stata presidente di giuria del 58° Festival di Castrocaro (che nel 1995 ha vinto con “Con questo sentimento”).

Oggi, incalzata da All Music Italia che la immagina come insegnante di canto ad Amici, la Salemi svela che la prerogativa del suo insegnamento sarebbe l’umiltà. Continuando a giocare sui talent, si passa a The Voice: “Per farmi girare i ragazzi dovrebbero avere in gola la lacrima, far sentire il pathos, la poesia che si portano dentro e anche la fame”. Sul tipo di musica che assegnerebbe invece ad X Factor, l’artista siciliana seguirebbe le attitudini dei giovani talenti e non proverebbe a dare loro un’impronta differente.

