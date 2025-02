Il centrosinistra ha sciolto il nodo relativo al candidato sindaco per le elezioni comunali Genova. La scelta è ricaduta su Silvia Salis: sarà l’ex lanciatrice del martello a rappresentare la coalizione progressista, visto che il Movimento 5 Stelle ha dato il via libera. Il suo nome nelle ultime ore era considerato in ascesa dopo la benedizione della dirigenza Pd per la candidata civica.

Infatti, Salis è un’ex atleta olimpica, campionessa di lancio del martello, sport per il quale ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 e a quelle di Londra quattro anni dopo, inoltre dal 2021 è vicepresidente vicaria del Coni. Moglie del regista Fausto Brizzi, era stata scelta dall’ex sindaco di Genova Marco Bucci due anni fa come ambasciatrice della città di Genova nel mondo.

In merito ai rumors sulla sua candidatura, Bucci, che ora è governatore della Liguria, ha ricordato il lavoro svolto insieme. Ma per la formale investitura è atteso il voto della direzione regionale del Pd, che sarà convocata nei prossimi giorni. Un passaggio formale, perché il via libera appare scontato, nonostante una fronda dem non apprezzi le modalità della scelta di Silvia Salis, che a detta di Andrea Orlando sarebbe stata calata dall’alto.

ELEZIONI COMUNALI GENOVA, PD HA SCELTO SILVIA SALIS

Il Pd nelle ultime settimane aveva bruciato diversi nomi nel tentativo di arrivare a un candidato sindaco, come l’ex consigliere comunale Alessandro Terrile, i deputati Luca Pastorino e Alberto Pandolfo e i consiglieri regionali Federico Romeo e Armando Sanna. Quest’ultimo, rimasto in corsa fino alla fine, si è poi fatto da parte pubblicamente e ha fatto il suo endorsement a Silvia Salis, il cui profilo è differente rispetto a quello dell’ex ministro Andrea Orlando, sconfitto alle elezioni regionali.

Infatti, Salis, che ha una laurea in Scienze politiche e un passato da atleta, era lontana dalla politica attiva. Inoltre, è una moderata con un passato di collaborazione con l’ex sindaco Bucci, che ha già messo le mani avanti riguardo le foto in cui appaiono insieme e che potrebbero essere usate in campagna elettorale dal centrosinistra.

Tra l’altro, proprio Bucci ha infiammato la campagna elettorale, dichiarando che Silvia Salis non è residente a Genova, quindi non potrà votare. Immediata la replica del Pd, con Davide Natale, che è il segretario dem in Liguria, il quale ha fatto sapere che non è residente a Roma, ma proprio a Genova, accusando il centrodestra di fare disinformazione.