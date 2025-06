Silvia Sardone della Lega minacciata e insultata da imam islamico, video choc: "Deve stare zitta, arriverà la morte". La replica dell'eurodeputata

Silvia Sardone ancora nel mirino di predicatori islamici: l’eurodeputata della Lega ha pubblicato su Instagram un video in cui un imam l’attacca. Nel filmato viene criticata duramente: viene invitata a “vergognarsi” e a “stare zitta“, ma anche accusata di insultare continuamente l’Islam. “Non fa altro che insultare l’Islam“.

L’imam, inoltre, difende l’uso del velo islamico, tirando in ballo le suore, perché anche loro lo indossano. Ma sostiene anche che chi critica il velo non ha il coraggio di criticare simboli religiosi cristiani, aggiungendo che le critiche mosse agli islamici sono ipocrite e ingiuste, concludendo il suo intervento con espressioni religiose sul pentimento e sul giorno del giudizio.

“Avete lasciato tutti i problemi del mondo? E hanno preso il velo della donna. Volete togliere il velo? Andiamo prima alle chiese. Le suore nelle chiese mettono il velo. Volete togliere il velo? Andiamo a togliere a tutti. Ma non hanno il coraggio di toccare la chiesa. E noi lo sappiamo bene“, prosegue l’imam nella sua invita.

SILVIA SARDONE, LA REPLICA ALLE MINACCE E OFFESE

“Lei si deve vergognare, deve stare zitta e parlare di quello che lei lo sa“, si sente dire dall’imam nel filmato, in cui suggerisce di ricordarle “che arriverà la morte“. Ma ha anche difeso l’uso del velo: “Quando viene la donna musulmana e mette il velo, aprono la bocca come i pappagalli. Dobbiamo farle capire che queste persone stanno facendo di sbagliato e stanno prendendo in giro gli italiani”, accusando chi non è islamico di essere distratto “in questa vita mondana“.

Ma Silvia Sardone non si scompone, anzi rilancia la sua battaglia: “Sentite le minacce e gli insulti di questo predicatore islamico. A loro crea fastidio che io, una donna libera, metta in discussione la loro visione della donna e del velo islamico che è uno strumento di oppressione“, ha scritto l’eurodeputata della Lega su Instagram. “Non sopportano che una donna possa opporsi concretamente all’islamizzazione crescente dell’Italia e dell’Europa“, conclude nel suo post social.