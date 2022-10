Silvia Slitti accusa Ambra Angiolini “è ancora a casa nostra”/ “Non ha vergogna!”

Ambra Angiolini e T’Appartengo: “Con i diritti potevo comprarmi case“

La polemica attorno ad Ambra Angiolini e alle accuse di abusivismo a lei indirizzate non si accenna a placare, in attesa di trovare una soluzione. La showgirl è stata infatti accusata da Silvia Slitti, organizzatrice di eventi e matrimoni nonché moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini, di occupare abusivamente la sua casa a Milano. Dopo la scadenza del contratto d’affitto, infatti, Ambra avrebbe continuato ad abitare abusivamente nella casa della coppia.

Tuttavia nuove polemiche sorgono dopo le dichiarazioni della stessa Ambra nel corso della conferenza stampa di X-Factor. Come riferisce la pagina Instagram The Pipol Tv, infatti, la showgirl avrebbe espresso le seguenti parole in merito alla sua canzone di grande successo T’Appartengo: “Se avessi messo degli avvocati da piccola, ora con i diritti potevo comprarmi delle case“. Il riferimento è al recente utilizzo di questa canzone nelle Instagram stories di Anna Maria Bernini, al termine del giuramento per il nuovo Governo Meloni in veste di Ministro dell’Università e della Ricerca.

Il commento di Ambra Angiolini sul frequente sfruttamento del brano T’Appartengo ha provocato la dura reazione social di Silvia Slitti. Il riferimento della showgirl alla possibilità di “comprarmi delle case” con i diritti della canzone, d’altronde, è sembrata proprio una frecciatina all’indirizzo della moglie di Pazzini, che da settimane le sta dando battaglia. Per questo la Slitti ha prontamente replicato alle parole della Angiolini con una Instagram stories al veleno, riportata da The Pipol Tv: “Sì, È ANCORA A CASA NOSTRA. Sì, È UNA SITUAZIONE FOLLE. Sì, È LA VERITÀ. Eh, sì. NON HA VERGOGNA”.

Stando alle dichiarazioni della Slitti, dunque, Ambra Angiolini al momento risiederebbe ancora nella casa di proprietà sua e del marito Giampaolo Pazzini. Si tratta di un vero e proprio caso mediatico, con il documento di sfratto che era stato mostrato anche in tv, nel corso del programma di Rete4 Fuori dal coro. Un caso piuttosto spinoso che vede la posizione dell’ex volto di Non è la Rai piuttosto in bilico.

